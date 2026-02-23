Dschungel-Nachspiel: Samira rechnet im Studio hart mit Eva ab

Köln - Auch nach dem Dschungelcamp geht der Zoff zwischen Ariel (22), Eva Benetatou (33) und Samira Yavuz (32) weiter. Beim offiziellen Nachspiel am Sonntagabend flogen erneut die Fetzen, und alte Konflikte kochten wieder hoch.

Im RTL-Studio geraten Samira (32, l.) und Eva (33) erneut aneinander und die alte Camp-Dynamik ist sofort wieder spürbar. (Archivbild) © RTL

Schon bevor die Sendung überhaupt lief, hatte Eva über Social Media knallharte Mobbing-Vorwürfe gegen ihre Mitstreiter erhoben. Sogar Fans aus dem Publikum habe sie "leidgetan".

Im Studio von RTL zeigte sich in den Zuschauer-Rängen allerdings ein anderes Bild: Für ihre klaren Ansagen in Richtung Eva erhielt Samira deutlich mehr Applaus.

Dort erklärte sie unter anderem, dass Diskussionen mit Eva nach wie vor keinen Sinn für sie machen: "Eva sitzt geistig in ihrem Schuhkarton - und da kommt sie auch nicht raus."

Bis heute würde die 33-Jährige nicht verstehen, dass es im Camp nicht um ihre Person, sondern um den Fremdgeh-Skandal mit Samiras Ex-Mann Serkan Yavuz (32) ging.

Eva selbst sieht das anders, aber ebenso hart: "Für Samira gab es kein anderes Thema als Eva." Sie wolle nicht länger auf diese Geschichte reduziert werden und blicke nun "nach vorn".