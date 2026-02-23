Dschungel-Nachspiel: Samira rechnet im Studio hart mit Eva ab
Köln - Auch nach dem Dschungelcamp geht der Zoff zwischen Ariel (22), Eva Benetatou (33) und Samira Yavuz (32) weiter. Beim offiziellen Nachspiel am Sonntagabend flogen erneut die Fetzen, und alte Konflikte kochten wieder hoch.
Schon bevor die Sendung überhaupt lief, hatte Eva über Social Media knallharte Mobbing-Vorwürfe gegen ihre Mitstreiter erhoben. Sogar Fans aus dem Publikum habe sie "leidgetan".
Im Studio von RTL zeigte sich in den Zuschauer-Rängen allerdings ein anderes Bild: Für ihre klaren Ansagen in Richtung Eva erhielt Samira deutlich mehr Applaus.
Dort erklärte sie unter anderem, dass Diskussionen mit Eva nach wie vor keinen Sinn für sie machen: "Eva sitzt geistig in ihrem Schuhkarton - und da kommt sie auch nicht raus."
Bis heute würde die 33-Jährige nicht verstehen, dass es im Camp nicht um ihre Person, sondern um den Fremdgeh-Skandal mit Samiras Ex-Mann Serkan Yavuz (32) ging.
Eva selbst sieht das anders, aber ebenso hart: "Für Samira gab es kein anderes Thema als Eva." Sie wolle nicht länger auf diese Geschichte reduziert werden und blicke nun "nach vorn".
Fronten im Dschungel: Auch Ariel feuert gegen Eva
Eine große Rolle in dem Streit spielte immer wieder Mitcamperin Ariel. Die 22-jährige Schweizerin stellte sich klar auf Samiras Seite und nutzte jede Gelegenheit, Eva ihre Affäre mit Serkan vor Augen zu führen:
"Für mich stimmen die Werte nicht, wenn man reinkommt: 'Ich bin hier, weil ich bin Eva, und ich bin super.' Nein, du bist hier, weil du diese Scheiße gemacht hast, und dazu musst du stehen. Das hat sie nicht gecheckt."
Ariel räumt aber ein, dass sie in Diskussionen manchmal lauter war als nötig: "Ich hätte leiser kommunizieren können. Aber mein Point war immer der richtige."
Trotz aller Streitigkeiten waren sich Samira und Eva einig, dass das Camp ihnen wenigstens die Gelegenheit gab, sich auszusprechen. Etwas, das im echten Leben nicht so einfach möglich gewesen wäre.
Samira fühlt sich heute "so gut wie noch nie" und spricht von ihrer "Time to shine".
Titelfoto: RTL