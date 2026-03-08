Alles was zählt: Dragan hat Lennox' "Scheiß-Geschäft" endgültig satt

In der kommenden Woche geht es bei "Alles was zählt" wieder richtig rund. Herzschmerz, Intrigen und dramatische Entscheidungen stehen auf dem Programm.

Von Alina Eultgem

Essen - In der kommenden Woche geht es bei "Alles was zählt" wieder richtig rund. Herzschmerz, Intrigen und dramatische Entscheidungen stehen auf dem Programm.

ACHTUNG, SPOILER!

Lennox' Karriere auf der Kippe: Dragan sabotiert seinen Schützling

Dragan (Florian Thunemann, l., 45) möchte, dass Lennox (Leif Lunburg, 24) sich wieder mehr auf das Kickboxen statt auf das Gitarre spielen fokussiert. © RTL / Julia Feldhagen Dragan (Florian Thunemann, 45) wird klar, dass Lennox (Leif Lunburg, 24) sich immer mehr der Musik zuwendet – und das passt ihm gar nicht. "Musikbusiness ist eh ein Scheiß-Geschäft", hält er seinem Schützling vor. Stattdessen möchte Dragan, dass Lennox sich wieder mehr auf seine Kickbox-Karriere konzentriert. Um den talentierten Musiker nicht zu verlieren, startet er einen riskanten Versuch, den Jungen zu sabotieren. Dazu nimmt er einen Song auf, der ähnlich klingt wie Lennox’ aktuellster Hit, und Plagiatsvorwürfe machen die Runde. Unterhaltung Vom Model auf dem Vogue-Cover zum Soap-Star: Annabel Schofield ist tot Doch Lennox lässt sich nicht unterkriegen und zieht seine Konsequenzen. Obwohl Dragan lange auf Lennox’ ersten Kickbox-Profikampf hingefiebert hat, wird er von dem Event ausgeschlossen. Die Eskalation führt zu einem tiefen Bruch zwischen Lehrer und Schüler.

Lennox (Leif Lunburg, r.) stellt sich seinem ersten Kickbox-Profikampf - und das bewusst ohne Trainer Dragan. © RTL / Julia Feldhagen

AWZ: Matteo, Nathalie und Emma im Liebeschaos

Matteo (Riccardo Angelini, 44), Emma (Luisa Binger, M., 35) und Nathalie (Amrei Haardt, 36) befinden sich in einem komplizierten Liebes-Dreieck. © RTL Matteo (Riccardo Angelini, 44) ist zwischen zwei Frauen hin- und hergerissen. Gerade als Ex-Freundin Nathalie (Amrei Haardt, 36) sich dem Koch wieder annähert, taucht Ex-Frau Emma (Luisa Binger, 35) auf und bringt das Herzchaos ins Rollen. Die Wahl fällt zunächst auf Emma, die Matteo auch heiraten will, doch ganz passé ist Nathalie offenbar noch nicht. Denn als er sie auf einer Party mit einem fremden Mann flirten sieht, gefällt ihm das gar nicht. Schließlich verwechselt er nach einem Techtelmechtel die Namen der beiden Frauen, was Emma gekränkt versucht abzutun: "Ich kann verstehen, dass sie noch in deinem Kopf ist. Solange du sie da wieder rausschmeißt, bevor wir ins Schlafzimmer gehen." Unterhaltung "Endlich wiedervereint": Franjo Pooth nach Irrflug-Marathon bei seinem Sohn Zweifel, Eifersucht und ein zündender Funke treiben alle Beteiligten an ihre Grenzen. Wer wird am Ende auf der Strecke bleiben und wer behält das Herz von Matteo?

Emma (Luisa Binger) merkt, dass Matteo (Riccardo Angelini) immer noch nicht ganz über Nathalie hinweg ist. © RTL / Julia Feldhagen

AWZ: Kilian & Gabriella in einer Nacht voller Entscheidungen