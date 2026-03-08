Alles was zählt: Dragan hat Lennox' "Scheiß-Geschäft" endgültig satt
Essen - In der kommenden Woche geht es bei "Alles was zählt" wieder richtig rund. Herzschmerz, Intrigen und dramatische Entscheidungen stehen auf dem Programm.
ACHTUNG, SPOILER!
Lennox' Karriere auf der Kippe: Dragan sabotiert seinen Schützling
Dragan (Florian Thunemann, 45) wird klar, dass Lennox (Leif Lunburg, 24) sich immer mehr der Musik zuwendet – und das passt ihm gar nicht.
"Musikbusiness ist eh ein Scheiß-Geschäft", hält er seinem Schützling vor. Stattdessen möchte Dragan, dass Lennox sich wieder mehr auf seine Kickbox-Karriere konzentriert.
Um den talentierten Musiker nicht zu verlieren, startet er einen riskanten Versuch, den Jungen zu sabotieren. Dazu nimmt er einen Song auf, der ähnlich klingt wie Lennox’ aktuellster Hit, und Plagiatsvorwürfe machen die Runde.
Doch Lennox lässt sich nicht unterkriegen und zieht seine Konsequenzen. Obwohl Dragan lange auf Lennox’ ersten Kickbox-Profikampf hingefiebert hat, wird er von dem Event ausgeschlossen.
Die Eskalation führt zu einem tiefen Bruch zwischen Lehrer und Schüler.
AWZ: Matteo, Nathalie und Emma im Liebeschaos
Matteo (Riccardo Angelini, 44) ist zwischen zwei Frauen hin- und hergerissen. Gerade als Ex-Freundin Nathalie (Amrei Haardt, 36) sich dem Koch wieder annähert, taucht Ex-Frau Emma (Luisa Binger, 35) auf und bringt das Herzchaos ins Rollen.
Die Wahl fällt zunächst auf Emma, die Matteo auch heiraten will, doch ganz passé ist Nathalie offenbar noch nicht. Denn als er sie auf einer Party mit einem fremden Mann flirten sieht, gefällt ihm das gar nicht.
Schließlich verwechselt er nach einem Techtelmechtel die Namen der beiden Frauen, was Emma gekränkt versucht abzutun: "Ich kann verstehen, dass sie noch in deinem Kopf ist. Solange du sie da wieder rausschmeißt, bevor wir ins Schlafzimmer gehen."
Zweifel, Eifersucht und ein zündender Funke treiben alle Beteiligten an ihre Grenzen. Wer wird am Ende auf der Strecke bleiben und wer behält das Herz von Matteo?
AWZ: Kilian & Gabriella in einer Nacht voller Entscheidungen
Kilian (Marc Dumitru, 39) macht Gabriela (Bianca Hein, 50) einen Heiratsantrag, doch die lehnt entschieden ab. Die Tennis-Trainerin hängt immer noch an ihrem verstorbenen Ehemann und hat sich geschworen, nie wieder jemandem das Jawort zu geben.
Dennoch ist die Liebe zu Kilian präsent, und Gabriela kämpft um ihre Beziehung zu dem Anwalt: "Ich will dich nicht heiraten, aber das heißt nicht, dass ich nicht mit dir zusammen sein will."
Kilian schenkt Gabriela erneut sein Vertrauen, und die beiden verbringen eine wilde Liebesnacht. Gabriela schlägt sogar vor, spontan für ein paar Tage zu verreisen.
Doch als Kilian damit Ernst macht und Gabriela mit einem Business-Class-Flug nach Paris überraschen will, zieht diese erneut die Reißleine.
Der verliebte Anwalt merkt, dass er sich entscheiden muss, und zwar nicht nur für sein Herz, sondern auch für seine Zukunft: "Entweder du willst mich ganz oder gar nicht."
Wie es weitergeht, zeigt "Alles was zählt" immer montags bis freitags, ab 19.05 Uhr, bei RTL oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+.
