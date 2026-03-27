"Angst, dass man nicht überlebt": "Too Hot to Handle"-Star enthüllt Missbrauchs-Erlebnis

Hamburg - Bekannt wurde Emely Hüffer (29) aka Emskopf unter anderem durch die erste deutsche Staffel " Too Hot to Handle ". Als Content Creatorin teilt sie heute ihre Gedanken über persönliche Entwicklung, Spiritualität und Selbstliebe. Bei "deep und deutlich" erzählt die 29-Jährige von einem besonders persönlichen Erlebnis, das sie bis heute prägt.

Emely Hüffer (29) aka Emskopf erzählt von einem schrecklichen Erlebnis aus ihrer Vergangenheit. © Screenshot Instagram/emskopf

Sie war noch ein Teenager, als ein damaliger Mitschüler sie sexuell missbrauchte. So habe er sie in ein Zimmer gelockt. "Als ich ins Zimmer gegangen bin, hat er schon die Tür abgeschlossen", erinnert sie sich in der Talkrunde. "Und dann hat er die Musik ganz laut gemacht. Und irgendwann fing das an, dass er angefangen hat mit mir rumzumachen."

Doch sie ekelte sich vor ihm, hat sich gewehrt und empfand starke Angst. "Über die genauen Einzelheiten kann ich jetzt nicht so gut sprechen", so Hüffer mit zittriger Stimme. "Schlimm ist, was er gemacht hat. Du kriegst diese Angst, dass man nicht überlebt. Da sagst du alles und willst nur, dass es fertig ist."

Nach dem schockierenden Erlebnis vertraute sich die 29-Jährige ihren Mitschülerinnen an. Doch statt sie zu unterstützen erlebte Hüffer starkes Mobbing. Ihr wurde nicht geglaubt und vorgeworfen, sie würde das Leben des Jungen mit ihren Aussagen zerstören.