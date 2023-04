"Beauty-Ausgabe": Melissa McCarthy ziert Schönheits-Cover des People-Magazins

McCarthy berichtete auch von ihrer Jugend in einem kleinen Ort außerhalb von Chicago: "Nach außen hin war ich ein wirklich gutes Punk- und Gothic-Kind, aber dann war ich schrecklich, weil ich wirklich gesprächig war. Also sah ich aus, als würde ich vielleicht in einen Faustkampf geraten" - doch eigentlich sei sie total freundlich zu allen gewesen.

Für sie sei es eine echte Offenbarung gewesen, wie gerne Menschen anderen Menschen verurteilen. Doch anstatt sich wieder zurückzuziehen, entschloss die US-Amerikanerin sich, andere Leute zu suchen, die auch so waren wie sie. "Weil ich dachte: Das macht so viel mehr Spaß."

Erst in ihren Dreißigern sei sie schließlich an einem Punkt angekommen, an dem sie dachte: "Ich bin okay mit dem, was ich bin."

Inzwischen gehört Melissa McCarthy nicht nur durch die Serie "Gilmore Girls" zu den bekanntesten Gesichtern in Hollywood. Für ihre Rollen in "Brautalarm" und "Can You Ever Forgive Me?" wurde sie sogar für den Oscar nominiert.