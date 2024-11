Blitz-K.O. im ersten Kampf: "Fame Fighting 2" startet mit Mega-Fight

Bonn - Im Bonner Maritim Hotel fliegen an diesem Samstagabend wieder die Promi-Fäuste! TAG24 ist für Euch bei "Fame Fighting 2" im Live-Ticker hautnah dabei.

Emmy Russ (25) vs. Eva Benetatou (32)

Jakub Merlan-Jarecki (29) vs. Kevin Njie (28)

Diogo Sangre (30) vs. Bobby Chambers (36)

Bocc Özsu (34) vs. Max Wilschrey (28)

Tommy Pedroni (29) vs. Jona Steinig (29)

Tobias Pietrek (34) vs. Juliano Fernandez (26)

Neben den Duellen zwischen Walentina gegen Hati und Marvin gegen Callum kommt es am Samstagabend zu diesen Prügel-Partien:

Nach sieben Männer-Duellen kommt es zum Abschluss von "Fame Fighting 2" auch zu zwei Frauen-Kämpfen. Geboxt wird dabei in maximal drei Runden mit jeweils drei Minuten Länge.

Das Influencer-Highlight des Vorjahres geht in die zweite Runde - jetzt wird abgerechnet! Ab 18 Uhr geht es für 18 Realitystars um jede Menge Ruhm und Ehre in der Influencer-Welt.

Nachdem Juliano schon zu ordentlicher Mucke in den Ring lief macht sich gerade Tobias bereit, um seine Ecke des Rings zu beziehen.

Schon in der ersten Runde schickt Bocc Özsu den Kicker aus der "Baller League" in die Ringnetze. Aufgrund der vielen saftigen Schläge beendet der Ringrichter den Kampf nach 2:52 Minuten.

Was für ein Start in diesen Abend!

Gleich startet das Prügel-Event in seine zweite Ausgabe!

Wenige Augenblicke vor seinem Kampf gegen Bocc Özsu stolziert der ehemalige Frauenschwarm von "Die Bachelorrette" in der Manier eines echten Profiboxers in Richtung Ring. Erwartet ihn da sein blaues Wunder?

Mikro-Premiere im Saal!

Noch bevor die erste Runde des Eröffnungskampfs angepfiffen ist steht "Are You The One"-Star Paco Herb (28) Rede und Antwort. Seine Hoffnung? Dass Ex-Gegner Jakub Jarecki wieder "aufs Fressbrett" bekommt.