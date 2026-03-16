Von YouTube ins Fernsehen: Reality-Serie "Hamburg 040" kriegt Sendeplatz
Hamburg - Was als YouTube-Projekt begann, schafft nun den Sprung ins Fernsehen: Die Hamburger Serie "Hamburg 040" wird künftig beim lokalen Sender Hamburg 1 ausgestrahlt. Für die Macher Timo Harloff (30) und Felix Hoeldtke (39) ist das ein wichtiger Meilenstein, wie sie gegenüber TAG24 verrieten.
Die Idee zur Serie hatte ursprünglich Hoeldtke, der bereits 2017 in der RTL-Doku-Soap "Die Wache Hamburg" als Polizeiobermeister Kai Sebastian Petersen zu sehen war.
"Das hat mir unglaublich Spaß gemacht und ich wollte gerne wieder Teil von so etwas sein", so der 39-Jährige gegenüber TAG24. Bei der Suche nach ähnlichen Formaten habe er jedoch festgestellt, dass es kaum Serien über Hamburg gibt, und sich sicher kurzerhand dafür entschieden, selbst eine Serie zu produzieren.
Seit Mai 2022 lief "Hamburg 040" zunächst als Webserie auf YouTube. Dort hat sich das Format über die Jahre stetig weiterentwickelt - inzwischen sind bereits fast 200 Folgen online.
"Wenn ich die Serie jemandem beschreiben müsste, würde ich sagen: Es ist ein Scripted-Reality-Format, das in Hamburg spielt und das Leben hier widerspiegelt", so Harloff. Die Geschichten reichen von Freundschaften und Liebesgeschichten bis hin zu kriminellen Storylines: "Hamburg hat sehr viele Facetten - und genauso facettenreich ist auch die Serie."
Der Schritt ins Fernsehen ergab sich durch den Kontakt zum Sender Hamburg 1. "Es war ein beidseitiges Interesse", erklärt Harloff. "Es hat einfach gematcht: eine Hamburger Serie bei einem Hamburger Sender." Die Erstausstrahlung im Fernsehen ist für den 20. März geplant. Danach soll "Hamburg 040" regelmäßig freitags im Vorabendprogramm laufen, Wiederholungen sind am Wochenende vorgesehen.
"Hamburg 040": Hier stehen die Produzenten auch vor der Kamera
Für Harloff und Hoeldtke bedeutet der Sendeplatz vor allem mehr Sichtbarkeit: "Die Serie bekommt eine ganz andere Präsenz, weil sie jetzt nicht mehr nur auf YouTube läuft."
An der Produktion selbst soll sich allerdings wenig ändern. Gedreht werden soll weiterhin überwiegend sonntags, während unter der Woche an Storylines gearbeitet und neue Darstellende gecastet werden.
Dabei sind beide nicht nur hinter der Kamera aktiv: Harloff arbeitet ebenfalls seit 2020 als Schauspieler und spielt in der Serie die Rolle "Ben", während Hoeldtke die Figur "Basti" verkörpert. Neben ihren Rollen kümmern sich beide auch noch um Organisation, Drehplanung und Storyentwicklung.
Dass "Hamburg 040" nun bald im Fernsehen zu sehen sein wird, sei "ein Meilenstein": "Wir haben einige Jahre darauf hingearbeitet und schon immer gesagt, dass die Serie eigentlich ins Fernsehen oder auf eine Streaming-Plattform gehört."
Besonders stolz seien sie auf ihren Werdegang - ganz ohne Rückendeckung. "Wir haben bei null angefangen - ohne Sender im Rücken und praktisch ohne Sponsoren. Dass die Serie jetzt im Fernsehen läuft, bedeutet uns sehr viel", so das Duo, das davon träumt, seine Leidenschaft eines Tages hauptberuflich ausüben zu können.
Titelfoto: Tag24/Madita Eggers