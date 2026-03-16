Von YouTube ins Fernsehen: Reality-Serie "Hamburg 040" kriegt Sendeplatz

Hamburg - Was als YouTube -Projekt begann, schafft nun den Sprung ins Fernsehen: Die Hamburger Serie "Hamburg 040" wird künftig beim lokalen Sender Hamburg 1 ausgestrahlt. Für die Macher Timo Harloff (30) und Felix Hoeldtke (39) ist das ein wichtiger Meilenstein, wie sie gegenüber TAG24 verrieten.

Timo Harloff (30, l.) und Felix Hoeldtke (39) zu Besuch in der TAG24-Redaktion in Hamburg. © Tag24/Madita Eggers

Die Idee zur Serie hatte ursprünglich Hoeldtke, der bereits 2017 in der RTL-Doku-Soap "Die Wache Hamburg" als Polizeiobermeister Kai Sebastian Petersen zu sehen war.

"Das hat mir unglaublich Spaß gemacht und ich wollte gerne wieder Teil von so etwas sein", so der 39-Jährige gegenüber TAG24. Bei der Suche nach ähnlichen Formaten habe er jedoch festgestellt, dass es kaum Serien über Hamburg gibt, und sich sicher kurzerhand dafür entschieden, selbst eine Serie zu produzieren.

Seit Mai 2022 lief "Hamburg 040" zunächst als Webserie auf YouTube. Dort hat sich das Format über die Jahre stetig weiterentwickelt - inzwischen sind bereits fast 200 Folgen online.

"Wenn ich die Serie jemandem beschreiben müsste, würde ich sagen: Es ist ein Scripted-Reality-Format, das in Hamburg spielt und das Leben hier widerspiegelt", so Harloff. Die Geschichten reichen von Freundschaften und Liebesgeschichten bis hin zu kriminellen Storylines: "Hamburg hat sehr viele Facetten - und genauso facettenreich ist auch die Serie."

Der Schritt ins Fernsehen ergab sich durch den Kontakt zum Sender Hamburg 1. "Es war ein beidseitiges Interesse", erklärt Harloff. "Es hat einfach gematcht: eine Hamburger Serie bei einem Hamburger Sender." Die Erstausstrahlung im Fernsehen ist für den 20. März geplant. Danach soll "Hamburg 040" regelmäßig freitags im Vorabendprogramm laufen, Wiederholungen sind am Wochenende vorgesehen.