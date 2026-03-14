Wegen Bild im BH: Tanja Makaric prophezeit Hatern "schlimmes Erwachen"
Wuppertal - Influencerin Tanja Makaric (28) meldet sich auf Instagram zu Wort, nachdem sie als junge Mutter wegen eines Stillbilds im BH kritisiert wurde.
Eine Userin schrieb Tanja zu dem Post: "Mir ist es scheißegal, wie du dich präsentierst, aber wärst du meine Mutter, hätte ich mich geschämt". Zudem könne sich die 28-Jährige bitte "normal anziehen".
Bei Tanja treffen diese Aussagen auf großes Unverständnis. "Wieso geschämt? Weil ich mein Kind stille und danach in den Schlaf wiege?", positioniert sich die frühere Schwimmerin klar.
Für sie sei das Thema schlicht überflüssig.
Nur weil sie Mutter sei, müsse sie sich und ihren Körper nicht verstecken. Aktuell laufe sie ohnehin den ganzen Tag im BH herum, weil sie "nonstop am Stillen" sei. Sich jedes Mal für eine Story wieder ein Oberteil überzuziehen, findet sie übertrieben.
Zudem trug die Ex-Freundin von Julian Claßen (32) vor der Schwangerschaft auch gerne figurbetonte Outfits - und diese landen garantiert nicht in der Altkleidersammlung.
"Genau die ziehe ich auch wieder an", so Tanja.
Tanja Makaric: "Ich finde die Menschheit komisch"
Laut ihr kommen die fiesen Kommentare über sie und ihren Körper immer wieder vor allem von anderen Frauen. Genau das macht die frisch gebackene Mama auch besonders traurig.
"Ich finde die Menschheit einfach nur komisch", sagt sie. Dass sie als Mutter nicht tragen dürfe, was sie möchte, macht sie richtig wütend: "Ohne Sinn. Wie soll ich mich denn als Mutter kleiden?"
Sie lässt zudem keinen Zweifel daran, dass es ein "schlimmes Erwachen" für Kritikerinnen geben wird, wenn sie wieder in ihre "Klamotten reinpasse und dann wieder aussehe wie vorher".
Dass Tanja zu ihrem sportlichen Körper zurückkehren möchte, ist längst kein Geheimnis.
Dabei geht sie es jedoch diesem zuliebe bewusst langsam an. Schon jetzt achtet sie darauf, beim Spaziergang mit ihrer kleinen Tochter Malou täglich mindestens 10.000 Schritte zu sammeln.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/tanjamakaric_