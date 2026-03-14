Wegen Bild im BH: Tanja Makaric prophezeit Hatern "schlimmes Erwachen"

Wuppertal - Influencerin Tanja Makaric (28) meldet sich auf Instagram zu Wort, nachdem sie als junge Mutter wegen eines Stillbilds im BH kritisiert wurde.

Tanja Makaric lässt sich von fiesen Kommentaren nicht verunsichern und stellt klar: Auch als Mutter trägt sie, worauf sie Lust hat. © Bildmontage: Instagram/tanjamakaric_

Eine Userin schrieb Tanja zu dem Post: "Mir ist es scheißegal, wie du dich präsentierst, aber wärst du meine Mutter, hätte ich mich geschämt". Zudem könne sich die 28-Jährige bitte "normal anziehen".

Bei Tanja treffen diese Aussagen auf großes Unverständnis. "Wieso geschämt? Weil ich mein Kind stille und danach in den Schlaf wiege?", positioniert sich die frühere Schwimmerin klar.

Für sie sei das Thema schlicht überflüssig.

Nur weil sie Mutter sei, müsse sie sich und ihren Körper nicht verstecken. Aktuell laufe sie ohnehin den ganzen Tag im BH herum, weil sie "nonstop am Stillen" sei. Sich jedes Mal für eine Story wieder ein Oberteil überzuziehen, findet sie übertrieben.

Zudem trug die Ex-Freundin von Julian Claßen (32) vor der Schwangerschaft auch gerne figurbetonte Outfits - und diese landen garantiert nicht in der Altkleidersammlung.

"Genau die ziehe ich auch wieder an", so Tanja.