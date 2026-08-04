"Born Famous": Designer Kilian Kerner erteilt Promi-Spross eine Abfuhr

Berlin - Designer Kilian Kerner (47) nimmt beim Fashion-Week-Casting Josefine Scholl (18), Tochter von Fußball -Legende Mehmet Scholl (55) und Ex-Model Jessica Luther, genau unter die Lupe – und findet klare Worte. Die großen Laufstege der Luxusmarken sieht der Designer für das Nachwuchs-Model allerdings nicht.

Designer Kilian Kerner (47) kennt das Modelbusiness genau und weiß, worauf es bei Nachwuchsmodels ankommt. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Josefine Scholl möchte als Model durchstarten, doch in der Joyn-Doku "Born Famous – Fluch oder Segen?" muss die 18-Jährige bei ihren ersten Castings einige harte Rückschläge einstecken.

"Prada, Céline? Alle träumen davon. Das wirst du niemals erreichen können. [...] Nicht nur, weil du zu klein bist, sondern weil du nicht der Typ dafür bist!", so Kerners Einschätzung in der Doku.

Auch mit ihrem Auftritt auf Social Media geht der Designer kritisch ins Gericht. "Als ich dein Instagram gesehen habe, dachte ich: die dritte und zehnte Kopie von der Kopie", urteilt er. Sein Rat an die 18-Jährige fällt ebenfalls deutlich aus: "Hör auf mit Selbstbräuner und Sonnenbank."

Statt einer klassischen Modelkarriere auf den großen Fashion-Bühnen sieht Kerner andere Möglichkeiten für Josefine. Er glaubt, dass sie im Werbebereich erfolgreicher sein könnte – und rät ihr außerdem, ihren bekannten Nachnamen nicht zu verstecken. "Du hast durch deinen Vater Voraussetzungen. Es ist Vitamin B, das immer guttut. Nutze es."

Doch Josefine will nicht nur vom Namen ihres Vaters profitieren. "Ich würde es auch schaffen, hätte ich nicht den Namen Scholl", stellt sie klar.