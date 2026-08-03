Reality-Sternchen von vermummten Männern ausgeraubt: "Der Safe war völlig nutzlos"

Südfrankreich - Für die US -amerikanische TV-Bekanntheit Stephanie Shojaee (41) entwickelte sich der geplante Traumurlaub an der Côte d'Azur ( Frankreich ) zu einem echten Albtraum: Während ihres Aufenthaltes in einer gemieteten Luxusvilla wurde die "The Real Housewives of Miami"-Teilnehmerin Opfer eines Einbruchs.

Die Reality-TV-Bekanntheit Stephanie Shojaee (41) und ihr Mann machen derzeit Urlaub in Südfrankreich. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/stephshojaee

Völlig aufgelöst und fassungslos meldete sich das Reality-Sternchen am Samstag auf Instagram zu Wort und schilderte seinen Followern den verheerenden Vorfall. "Cannes und Saint-Tropez sind wunderschön - bis man selbst ausgeraubt wird", zitierte PEOPLE die 41-Jährige.

Kurz darauf veröffentlichte sie einen Screenshot einer Überwachungskamera. Darauf zu sehen: eine vollkommen schwarz gekleidete sowie maskierte Person, welche um die pompöse Unterkunft herumschleicht.

"Komm nach Südfrankreich, sagten sie. Miete eine Villa, sagten sie. Das ist eine tolle Idee, sagten sie", kommentierte Shojaee das Geschehnis. Wie die 41-jährige TV-Bekanntheit erklärte, hätten sich mehrere vermummte Männer Zutritt zu ihrem Zimmer verschafft.

Dort angekommen durchkämmten die Täter ihren Kleiderschrank und stahlen mehrere persönliche Gegenstände von Shojaee. Zusätzlich behauptete die "The Real Housewives of Miami"-Teilnehmerin, dass die Einbrecher Werbeartikel ihrer Immobilienfirma "Shoma Group" entwendet hätten.

Am Sonntag veröffentlichte sie dann einen weiteren Instagram-Beitrag, welcher den Tresor der Luxusvilla zeigte. "Der Safe war völlig nutzlos", klagte die 41-Jährige.

Da sich ein solcher Tresor im Ausnahmezustand nur mit einem Notschlüssel öffnen lässt, vermutete die US-Bekanntheit, dass den Männern möglicherweise ein Mittäter half - einer, der das Haus kannte.