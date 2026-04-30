30.04.2026 15:15 Britische Königin trifft in New York auf Kult-Serie "Sex and the City"

Auf ihrer Reise durch die USA haben König Charles III. und Königin Camilla einiges auf der Liste. Was auch nicht fehlen darf: ein Besuch in New York.

Von Jacqueline Grünberger

New York City/London - König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) haben während ihres Staatsbesuchs in den USA allerhand auf dem Plan. Nachdem sie in den vergangenen Tagen US-Präsident Donald Trump (79) und seiner Frau Melania (56) in Washington, D.C. einen Besuch abstatteten, ging es nun weiter in die wohl schillerndste Metropole der Ostküste: New York City. Dabei durfte Camilla auch einen besonderen "Sex and the City"-Moment erleben.

Königin Camilla (78, l.) und Schauspielerin Sarah Jessica Parker (61) haben sich bereits im November des vergangenen Jahres kennengelernt. © picture alliance/dpa/Pool AFP|Adam Gray Hier nun auf dem Plan: die glamouröse "King's Trust Global Gala" im Edel-Auktionshaus Christie's mitten im Rockefeller Plaza. Dabei war das Promi-Aufgebot, das sich den Auftritt des Königspaares nicht entgehen lassen wollte, immens. Auf der Gästeliste? Sänger Lionel Richie (76), Model Karlie Kloss (33) oder Fashion-Ikone Anna Wintour (76), weiß die Bunte zu berichten. Doch der Reiseplan des Königspaars sah auch getrennte Wege vor: Während Charles ein Ernährungsprojekt für Jugendliche im Stadtteil Harlem besuchte, ging es für seine Gattin zu einem Leseprojekt in die New York Public Library. Hier wurde die 78-Jährige von niemand Geringerem als Schauspielerin Sarah Jessica Parker (61) und Anna Wintour empfangen - ein Zusammentreffen ganz im Stile der Kulturserie "Sex and the City"!

Vogue-Ikone Anna Wintour ließ sogar ihre Sonnenbrille weg

Vogue-Ikone Anna Wintour (76) ließ bei Königin Camillas Auftritt sogar ihre Sonnenbrille weg. © picture alliance/dpa/FR172324 AP|Ryan Murphy

In der New York Public Library sind die berühmten "Winnie the Pooh"-Kuscheltiere ausgestellt. © IMAGO/ABACAPRESS In der weltberühmten Bibliothek, die dem ein oder anderen "Sex and the City"-Fan bekannt sein dürfte, ging es dieses Mal allerdings um Königin Camillas Wohltätigkeitsorganisation "The Queen's Reading Room". Dabei war die "Carrie Bradshaw"-Schauspielerin sehr beeindruckt vom royalen Gast und ihrem gemeinnützigen Projekt: "Dass sie ein Schlaglicht auf das Lesen wirft und zeigt, wie Bücher Empathie und Neugier wecken, dafür bin ich sehr dankbar", zitierte der Kölner Stadt-Anzeiger. Vogue-Ikone Anna Wintour war ebenfalls sichtlich begeistert von der britischen Königin - und ließ sogar ihre ikonische Sonnenbrille für den Auftritt weg. Unterhaltung Völlig anders, aber genauso lustig? Erste Details zu Spin-off von "The Big Bang Theory" enthüllt "Es ist großartig für alle New Yorker. Wir haben die Gelegenheit, über unsere Bibliotheken und über das Thema Leseförderung zu sprechen. Ich weiß, dass die Königin in ihrem eigenen Land viel Zeit darauf verwendet hat, genau diesen Themen ihre Aufmerksamkeit zu schenken", betont Wintour.

Königin Camilla hat sogar eine süße Überraschung für die New York Public Library parat