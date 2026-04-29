Schon wieder Schluss: Marco Cerullo teilt rätselhafte Worte nach Trennung von Coco
Mallorca (Spanien) - Nach dem schnellen Liebes-Aus zwischen Realitystar Marco Cerullo (37) und Model Coco melden sich jetzt beide bei Instagram zu Wort. Offenbar sitzt der Frust noch tief.
Die Beziehung war erst im Februar öffentlich gemacht worden. Damals zeigten die beiden sich am Valentinstag als frisch verliebtes, glückliches Paar.
Doch nur wenige Wochen später war schon wieder Schluss und Marco machte die Trennung vor wenigen Tagen selbst publik. Jetzt sorgt er erneut für Aufsehen: In seiner Instagram-Story postete der 37-Jährige nachdenkliche Worte, die viele Fans stutzig machen.
"Ich war mir so sicher, dass das mein Glück ist. Und jetzt merke ich: Das Leben hat oft andere Pläne", schrieb er und teilte dazu ein Bild von sich, entspannt sitzend, den Blick vom Balkon ins Freie gerichtet.
Ob er damit direkt auf das Liebes-Aus mit Coco anspielte, ließ er offen. Der Zeitpunkt wirkte aber alles andere als zufällig.
Auch Coco selbst blieb nicht still und reagierte ebenfalls in ihrer Story.
Seitenhieb: Coco kontert das Trennungs-Statement
Coco zeigte sich auf Instagram in einem weißen Kleid und griff Marcos Worte indirekt auf. Seine frühere Aussage hinsichtlich der Trennung, dass "es einfach nicht mehr passt, auch wenn man es versucht hat", zitierte sie und kommentierte das Ganze knapp mit: "Respekt".
Doch damit nicht genug: In einem zweiten Statement wurde sie noch mal deutlicher und schrieb spitz: "Was die 'Greenflag' angeht, war ich wohl farbenblind."
In der Vergangenheit war Marco lange mit Christina Grass (37) zusammen. Die beiden galten als echtes Reality-Traumpaar, machten ihre Liebe öffentlich und teilten gemeinsame TV-Auftritte und Zukunftspläne.
Doch auch diese Beziehung hielt am Ende nicht und ging irgendwann auseinander, was damals ebenfalls für ordentlich Gesprächsstoff sorgte.
Titelfoto: IMAGO / Reichwein