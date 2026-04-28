König Charles bei US-Besuch unter Druck: Kann er Trump besänftigen?
USA - Es ist ein historischer Staatsbesuch: König Charles (77) und seine Frau Camilla (78) sind am Montag in den USA eingetroffen. Im Weißen Haus wurden sie von US-Präsident Donald Trump (79) und seiner Frau, der First Lady Melania Trump (56), feierlich empfangen.
Auch wenn sich die beiden Paare herzlich begrüßten und sich wenig später zu einem traditionellen britischen "Afternoon Tea" zurückzogen, steht der 77-Jährige während der viertägigen Reise unter großem Druck.
Denn er soll die Brücken zwischen beiden Ländern wieder aufbauen, um die Beziehung zwischen Trump und der Regierung von Großbritannien zu verbessern, so die New York Post.
Zuvor hatte der 79-jährige Präsident den britischen Premierminister Keir Starmer (63) wiederholt scharf kritisiert. Er warf ihm unter anderem vor, im Iran-Krieg nicht genug gehandelt zu haben und tadelte ihn dafür, keine Ölbohrungen in der Nordsee zuzulassen.
Schon wenige Tage zuvor hatte Starmer versucht, das amerikanische Staatsoberhaupt zu besänftigen und hatte am Sonntag ein Telefonat mit Trump geführt.
Camilla setzte beim Staatsbesuch in den USA mit ihrer Brosche ein Zeichen
Trotz der Spannungen stehen die Chancen auf Annäherung offenbar gut. Der 79-Jährige gilt als bekennender Royal-Fan und auch US-Regierungsvertreter zeigten sich äußerst begeistert von dem Besuch des Königspaares.
"Für uns besteht der eigentliche Zweck des Besuchs darin, anzuerkennen und zu feiern, dass unsere Partnerschaft weit über die jeweilige Regierung hinausgeht. Es geht um die kulturellen, historischen, wirtschaftlichen und zwischenmenschlichen Verbindungen, die unsere beiden Länder wirklich miteinander verbinden", so ein Botschafter.
Auch Camilla setzte mit der Wahl ihrer Accessoires ein bewusstes Versöhnungszeichen. Ihre Brosche zeigte die Flaggen des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten von Amerika - dieses Schmuckstück war der verstorbenen Königin Elizabeth (†96) während ihres ersten Staatsbesuchs in den USA im Jahr 1957 vom Bürgermeister von New York überreicht worden.
Noch bis Donnerstag wird das Königspaar in den USA bleiben. Auf dem Programm steht unter anderem ein Staatsbankett im Weißen Haus - nur wenige Tage, nachdem ein Schütze während eines Korrespondenten-Dinners in der US-Hauptstadt Washington das Feuer eröffnet hatte.
Titelfoto: Aaron Chown / POOL / AFP