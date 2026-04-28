König Charles bei US-Besuch unter Druck: Kann er Trump besänftigen?

USA - Es ist ein historischer Staatsbesuch: König Charles (77) und seine Frau Camilla (78) sind am Montag in den USA eingetroffen. Im Weißen Haus wurden sie von US-Präsident Donald Trump (79) und seiner Frau, der First Lady Melania Trump (56), feierlich empfangen.

Camilla (78, v. l.) und König Charles (77) wurden in der US-Hauptstadt Washington von Donald Trump (79) und seiner Frau Melania in Empfang genommen. © SUZANNE PLUNKETT / POOL / AFP

Auch wenn sich die beiden Paare herzlich begrüßten und sich wenig später zu einem traditionellen britischen "Afternoon Tea" zurückzogen, steht der 77-Jährige während der viertägigen Reise unter großem Druck.

Denn er soll die Brücken zwischen beiden Ländern wieder aufbauen, um die Beziehung zwischen Trump und der Regierung von Großbritannien zu verbessern, so die New York Post.

Zuvor hatte der 79-jährige Präsident den britischen Premierminister Keir Starmer (63) wiederholt scharf kritisiert. Er warf ihm unter anderem vor, im Iran-Krieg nicht genug gehandelt zu haben und tadelte ihn dafür, keine Ölbohrungen in der Nordsee zuzulassen.

Schon wenige Tage zuvor hatte Starmer versucht, das amerikanische Staatsoberhaupt zu besänftigen und hatte am Sonntag ein Telefonat mit Trump geführt.