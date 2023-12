Cher verrät, was alle Frauen mindestens einmal tun sollten

Sag niemals nie: Musiklegende Cher (77) wollte sich nie in einen jüngeren Mann verlieben - und tat es dann doch. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

In der aktuellen Folge der Webserie Chicken Shop Date unterhielt sich die Moderatorin, Amelia Dimoldenberg (29), am Freitagabend mit der 77-Jährigen "If I Could Turn Back Time"-Sängerin. Im Gespräch äußerte sich die Grammy-Gewinnerin offen darüber, was alle Frauen einmal in ihrem Leben tun sollten.

Ihre Empfehlung: "Geh' mit einem jüngeren Mann aus!", sagte sie.

Cher ist selbst mit dem 40 Jahre jüngeren Alexander Edwards (37) zusammen. Gegenüber ihrer Gastgeberin schwärmte sie von ihrer unerwarteten Romanze mit dem Musikmanager und enthüllte, dass alles mit einer Textnachricht anfing. Doch die hatte es in sich!

"Ich war auf dem Weg in die Schweiz, und er schrieb mir eine Nachricht: 'Wohin gehst du?'", sagte die Pop-Ikone. Sie antwortete ihm, wo sie gerade war und erklärte: "Ich bin ein bisschen müde. Und dann schrieb er mir: 'Gut, ruh' dich aus, Babyyy', mit drei Y.'" Das habe das Gespräch zunächst aufgeheizt.

"Ich dachte, er kennt mich nicht gut genug, um dem Baby drei Ypsilons zu geben. Ich war irgendwie sauer. Und dann hat er einfach angefangen, mir Nachrichten zu schicken."