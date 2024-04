Daniel Brühl im Baby-Glück: Schauspieler wird zum dritten Mal Papa

Felicitas Rombold (35) und Daniel Brühl (45) sind seit acht Jahren verheiratet. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Das berichtete die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf das Umfeld des Schauspielers. Demnach soll es sich bei dem erneuten Nachwuchs im Hause Brühl um ein Wunschkind handeln.

Bei der Premiere seiner neuen "Disney+"-Serie "Becoming Karl Lagerfeld" in Cannes zeigte sich Brühl an der Seite seiner langjährigen Partnerin Felicitas Rombold (35).

Unter dem weißen Abendkleid der Psychotherapeutin zeichnete sich deutlich sichtbar die Baby-Kugel ab! Offiziell bestätigt ist die Schwangerschaft noch nicht.

Seit acht Jahren sind Brühl und Rombold verheiratet. 2016 kam der erste Sohn des Kino-Stars und der Psychologin zur Welt, Söhnchen Nummer zwei folgte vier Jahre später. Das Paar lebt mittlerweile in Brühls Geburtsland Spanien.