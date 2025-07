Therapie, Tränen, Depressionen: So hart kämpft Serkan Yavuz mit seinen Dämonen

Regensburg - In seinem Podcast "unREAL" spricht Reality-TV-Star Serkan Yavuz (32) ganz offen darüber, dass er seit ein paar Monaten in Therapie ist und dort regelmäßig die Tränen fließen.

Nach dem Fremdgeh-Skandal wollte der Ex-" Bachelor in Paradise "-Liebling sein Leben wieder auf die Kette kriegen und suchte sich Hilfe.

Samira (31) und Serkan (32) Yavuz waren drei Jahre lang ein Paar und haben zwei Kinder zusammen. (Archivbild) © Bildmontage: Instagram/Samira Yavuz

Inzwischen gehe es ihm besser, meint der Influencer. Aber: Er kämpfe immer noch und brauche weiter Unterstützung.

Seine Offenheit kommt jedoch nicht überall gut an. Während viele Fans Serkan für seine ehrlichen Worte feiern, wettert Reality-Kollege und Eva-Benetatou (33)-Ex Chris Broy (36) gegen ihn, das sei alles nur "Gejaule".

Doch auch davon lässt sich der 32-Jährige nicht verunsichern. Er will stattdessen zeigen, dass weit mehr in ihm steckt als das Image des TV-Badboys, das er sich in den vergangenen Jahren mit seinen Auftritten aufgebaut hat.

Schließlich ist ihm durchaus bewusst, welchen Schaden er mit seinem Verhalten in der Vergangenheit angerichtet hat: "Ich weiß welchen verdammten Mist ich gebaut habe", so Serkan in einer seiner Podcast-Folgen. Und das, findet er, sei Grund genug, weiter an sich zu arbeiten - auch für seine Familie.