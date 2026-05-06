Dick Brave auf Hochzeit von US-Star eingeladen: "Sasha wäre das nie passiert"
Hamburg - Seit vergangenem Jahr ist Sänger Sasha (54) mit seinem Rock'n'Roll-Alter-Ego Dick Brave zurück und ist in diesem Jahr mit seinem im Januar erschienenen Doppelalbum "Back For Good" auf großer Deutschland-Tour. Im Podcast "Here To Get Heard" spricht Sasha mit Hostess Senta Delliponti darüber, warum er nach zwölf Jahren Pause Dick Brave wieder zurückgeholt hat und welche teils ungewöhnlichen Erlebnisse ihm diese Bühnenfigur überhaupt erst ermöglicht hat.
Ausgangspunkt war ein Auftritt ein Jahr zuvor in Luxemburg, bei dem Dick Brave mit seiner Band "The Backbeats" als Vorgruppe der US-Sängerin Pink spielte.
"Pinks Bassistin ist dann irgendwann so beim zweiten Lied auf die Bühne gekommen und fand das, glaube ich, sehr amüsant", so der Sänger. Sie habe dort gestanden, "immer so ein bisschen mitgewippt", bevor sie wieder gegangen sei - nur um später erneut mit Pink höchstselbst zurückzukehren.
"Sie ließ uns ausrichten, dass wir doch bitte warten sollen, bis ihr Konzert vorbei ist." Sasha räumt ein, dass er zunächst skeptisch war, da die Band an diesem Abend auch Songs von Pink gecovert hatte: "Ich hatte ein bisschen Angst."
Doch statt einer Kritik kam eine völlig andere Bitte: "Pink wollte eine CD, weil ihr Mann einer der größten Rockabilly-Fans auf dem Planeten ist", erinnert sich Sasha. Drei Monate später sei dann der Anruf gekommen, der alle Erwartungen übertroffen hat: "Ob wir uns vorstellen könnten, auf Pinks Hochzeit zu spielen", erzählt der heute 54-Jährige.
Und tatsächlich trat Dick Brave samt Band dann dort vor prominenten Gästen auf - unter anderem auch Lisa Marie Presley. Im Anschluss durften die Musiker mitfeiern und sogar mit Pink Karaoke singen. Für Sasha ist dieser Auftritt mehr als nur eine Anekdote - sie stehe sinnbildlich für die Freiheit, die ihm seine Bühnenfigur ermöglicht: "Das war wieder so ein Dick-Brave-Moment, das passiert Sasha nicht!"
Sänger Sasha: Warum feierte sein Alter Ego Dick Brave sein Comeback?
Nach über einem Jahrzehnt Pause kehrte Sasha bewusst zu seiner Kunstfigur Dick Brave zurück. Anders als früher, als sein Alter Ego "eher ein Zufallsprodukt war", sei das Comeback heute "eine bewusste Entscheidung".
Auslöser dafür war auch ein persönlicher Wendepunkt. Sasha erzählt: "Ich habe vor einiger Zeit meinen 50. Geburtstag gefeiert." Nach Biografie, Bühnenshow und Album habe er sich gefragt: "Ja, was mache ich denn jetzt?"
Gleichzeitig sei die Nachfrage von seinen Fans über die Jahre immer stärker geworden ("Wann kommt denn der andere noch mal wieder?").
Zudem habe er den Eindruck gehabt, dass genau jetzt der richtige Moment für ein Comeback sei. "Ich habe selber das Gefühl, die Zeit für Nostalgie, für die Freude, für diese Unbeschwertheit […], die ist gerade ganz gut."
Das Bedürfnis nach Leichtigkeit und dem Wunsch, für ein paar Stunden abzuschalten, spiegelt sich auch in den Ticketverkäufen seiner "Back for More"-Tour wider. Seine Clubtour war binnen weniger Tage ausverkauft. Für die Open-Air-Shows, die Ende Mai starten, sind noch einige Tickets unter dickbrave.de erhältlich - einige Termine sind jedoch ebenfalls bereits ausverkauft.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa