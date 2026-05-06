Dick Brave auf Hochzeit von US-Star eingeladen: "Sasha wäre das nie passiert"

Hamburg - Seit vergangenem Jahr ist Sänger Sasha (54) mit seinem Rock'n'Roll-Alter-Ego Dick Brave zurück und ist in diesem Jahr mit seinem im Januar erschienenen Doppelalbum "Back For Good" auf großer Deutschland-Tour. Im Podcast " Here To Get Heard " spricht Sasha mit Hostess Senta Delliponti darüber, warum er nach zwölf Jahren Pause Dick Brave wieder zurückgeholt hat und welche teils ungewöhnlichen Erlebnisse ihm diese Bühnenfigur überhaupt erst ermöglicht hat.

Sänger Sasha (54) als sein Alter Ego Dick Brave. © Marcus Brandt/dpa

Ausgangspunkt war ein Auftritt ein Jahr zuvor in Luxemburg, bei dem Dick Brave mit seiner Band "The Backbeats" als Vorgruppe der US-Sängerin Pink spielte.

"Pinks Bassistin ist dann irgendwann so beim zweiten Lied auf die Bühne gekommen und fand das, glaube ich, sehr amüsant", so der Sänger. Sie habe dort gestanden, "immer so ein bisschen mitgewippt", bevor sie wieder gegangen sei - nur um später erneut mit Pink höchstselbst zurückzukehren.

"Sie ließ uns ausrichten, dass wir doch bitte warten sollen, bis ihr Konzert vorbei ist." Sasha räumt ein, dass er zunächst skeptisch war, da die Band an diesem Abend auch Songs von Pink gecovert hatte: "Ich hatte ein bisschen Angst."

Doch statt einer Kritik kam eine völlig andere Bitte: "Pink wollte eine CD, weil ihr Mann einer der größten Rockabilly-Fans auf dem Planeten ist", erinnert sich Sasha. Drei Monate später sei dann der Anruf gekommen, der alle Erwartungen übertroffen hat: "Ob wir uns vorstellen könnten, auf Pinks Hochzeit zu spielen", erzählt der heute 54-Jährige.

Und tatsächlich trat Dick Brave samt Band dann dort vor prominenten Gästen auf - unter anderem auch Lisa Marie Presley. Im Anschluss durften die Musiker mitfeiern und sogar mit Pink Karaoke singen. Für Sasha ist dieser Auftritt mehr als nur eine Anekdote - sie stehe sinnbildlich für die Freiheit, die ihm seine Bühnenfigur ermöglicht: "Das war wieder so ein Dick-Brave-Moment, das passiert Sasha nicht!"