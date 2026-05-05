05.05.2026 08:55 Skurrile Outfits, Jugendlicher Wind und Heidi als Statue: Das war die Met-Gala 2026

Mit der Met-Gala sammelt das Metropolitan Museums jedes Jahr Millionen. Diesmal kamen auch Promi-Töchter, ein deutscher Star als Statue - und es gibt Protest.

Von Christina Horsten New York City (USA) - Die "Party des Jahres" wird zum Familienfest: Sängerin Beyoncé (44) und Schauspielerin Nicole Kidman (58) haben zur berühmten New Yorker Met-Gala in diesem Jahr erstmals ihre Töchter mitgebracht. "Diesmal fühlt es sich surreal an, denn meine Tochter ist hier", sagte die 44-jährige Beyoncé, nachdem sie mit ihrem Ehemann Jay-Z (56) und der gemeinsamen 14-jährigen Tochter Blue Ivy die mit gelb-grünem Teppich und Blumen dekorierten Stufen des Metropolitan Museums hochgelaufen war.

Hollywood-Star Nicole Kidman (58) wurde bei der Met-Gala von ihrer Tochter Sunday Rose (17) begleitet. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Gastgeberin spricht von "furchterregendster" Zeit

Nur weil man Gastgeberin ist, bedeutet das nicht, dass man weniger auffällig kleiden muss. Das dachte sich wohl auch Vogue-Chefin Anna Wintour (76). © Evan Agostini/Invision/AP/dpa Die Met-Gala sei jedes Jahr "wie ein großer Kunst-Kurs" für sie, sagte das Model Gigi Hadid (31). Und ihre Kollegin Hailey Bieber (29), die ohne Ehemann Justin (32) erschien, verriet, dass sie noch nie zuvor so entspannt bei einer Met-Gala gewesen sei. Für Dwayne Johnson (54) war es dagegen der erste "Met Ball", aber auch er sei entspannt, erzählte der Schauspieler - weil es nicht darum gehe, irgendeinen Film zu bewerben. "Hier kann man einfach anziehen, was man anzieht - und los geht's." Auch für den Comedian Marcello Hernández (28) und seine Freundin Ana Amelia Batlle Cabral war es das erste Met-Spektakel. "Wir freuen uns wie kleine Kinder und können es gar nicht abwarten, alle Leute anzuschauen, die da sind." Schon viele Stunden vor dem Spektakel versammelten sich Dutzende Schaulustige auf der Fifth Avenue, um einen Blick auf die Stars werfen zu können. Unterhaltung Schon wieder Schluss: Marco Cerullo teilt rätselhafte Worte nach Trennung von Coco Oberste Gastgeberin der alljährlichen Benefiz-Gala war auch in diesem Jahr wieder Anna Wintour (76), die langjährige Chefin der US-Modezeitschrift "Vogue". Zum 29. Mal leitete sie in diesem Jahr die Gala, mit der sie in den vergangenen 28 Jahren mehr als 500 Millionen Dollar an Spenden eingesammelt hatte. Aufregend sei es aber immer noch, verriet Wintour bei einer Pressekonferenz vorab. "Das ist meine liebste Zeit im Jahr - und auch meine furchterregendste."

Ein Outfit pompöser als das andere und keines gleicht dem anderen! Hier im Bild: Musik-Ikone Madonna (67). © Matt Crossick/PA Wire/dpa

Proteste rund um Fashion-Gala