"Fame Fighting International": Ex-Dschungelkönig zurück im Ring, auch weitere Teilnehmer bekannt
Leverkusen/Hamburg - Der Countdown läuft: Am 6. Juni geht "Fame Fighting International" in Leverkusen an den Start. Einige Teilnehmer stehen bereits fest! Darunter auch bekannte Gesichter aus den letzten "Fame Fighting"-Jahren sowie ein Ex-Dschungelkönig.
Am Montagabend ließ Gründer Eugen Lopez (33) nach Angaben von "Bild" die Bombe platzen: Filip Pavlović (31) steigt erneut in den Ring und bekommt es mit Luis Pineda von "Misfits" zu tun! Für den ehemaligen Dschungel-Star dürfte es die große Chance auf Wiedergutmachung sein.
Denn bei "Fame Fighting 3" musste er sich in einem Schlagabtausch gegen Can Kaplan (30) geschlagen geben. Ein Fight, der nicht nur sportlich, sondern auch emotional aufgeladen war.
Doch Pavlović zeigte sich danach fair: "Ohne Ausreden: Can ist wirklich ein guter Boxer." Und dann die bittere Enthüllung: Bereits in Runde eins soll sich der 31-Jährige damals die Hand gebrochen haben. Ähnlich wie Pavlović wird auch Kaplan bei "Fame Fighting International" teilnehmen.
Doch die Story hinter der Beziehung der beiden war damals fast noch explosiver als der Kampf selbst. Denn beide Rivalen hatten sich zuvor schon abseits des Rings nichts geschenkt: Es ging um das Herz von Reality-Liebling Joena Steilen!
Diese Teilnehmer sind ebenfalls bei "Fame Fighting International" mit dabei
Während Kaplan angab, vor "Love Island VIP" einige Wochen mit ihr zusammen gewesen zu sein, funkte es in der Show plötzlich heftig zwischen ihr und Pavlović. Für den 30-Jährigen ein Schlag ins Gesicht und zusätzlicher Zündstoff für den späteren Fight.
Im Ring ließ Kaplan dann Taten folgen: Bereits in Runde zwei schickte er Pavlović gleich zweimal Richtung Boden. Alles sah nach einem schnellen Ende aus. Doch der Reality-Star bewies Kampfgeist, hielt sich trotz harter Treffer fünf Runden lang auf den Beinen.
Nach seiner Niederlage folgt jetzt also der nächste Versuch: Auf internationaler Bühne will Pavlović zeigen, dass er mehr draufhat und sich bestenfalls den Sieg holen. Er ist jedoch nicht der Einzige, der um den Sieg kämpft.
Neben dem Ex-Dschungelkönig sind bereits weitere Teilnehmer bestätigt. Ebenfalls mit dabei: Aleks Petrovic (35) gegen Chase DeMoor (29), Tobias Pietrek (35) gegen Josh Brueckner (31) und wie zuvor bereits angekündigt Can Kaplan (28) gegen Slim Albaher (31).
Das Event ist eine Kooperation zwischen dem deutschen "Fame Fighting"-Format und der britischen Misfits-Organisation, bei der acht deutsche Promiboxer auf ihre britischen Gegner treffen.
Titelfoto: Alexander Franz