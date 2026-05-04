"Fame Fighting International": Ex-Dschungelkönig zurück im Ring, auch weitere Teilnehmer bekannt

Leverkusen/Hamburg - Der Countdown läuft: Am 6. Juni geht "Fame Fighting International" in Leverkusen an den Start. Einige Teilnehmer stehen bereits fest! Darunter auch bekannte Gesichter aus den letzten " Fame Fighting "-Jahren sowie ein Ex-Dschungelkönig.

Can Kaplan (30, l.) verpasste Dschungelcamp-Gewinner Filip Pavlovic (31, r.) bei "Fame Fighting 3" im Oktober 2025 ein blaues Auge. © Alexander Franz

Am Montagabend ließ Gründer Eugen Lopez (33) nach Angaben von "Bild" die Bombe platzen: Filip Pavlović (31) steigt erneut in den Ring und bekommt es mit Luis Pineda von "Misfits" zu tun! Für den ehemaligen Dschungel-Star dürfte es die große Chance auf Wiedergutmachung sein.

Denn bei "Fame Fighting 3" musste er sich in einem Schlagabtausch gegen Can Kaplan (30) geschlagen geben. Ein Fight, der nicht nur sportlich, sondern auch emotional aufgeladen war.

Doch Pavlović zeigte sich danach fair: "Ohne Ausreden: Can ist wirklich ein guter Boxer." Und dann die bittere Enthüllung: Bereits in Runde eins soll sich der 31-Jährige damals die Hand gebrochen haben. Ähnlich wie Pavlović wird auch Kaplan bei "Fame Fighting International" teilnehmen.

Doch die Story hinter der Beziehung der beiden war damals fast noch explosiver als der Kampf selbst. Denn beide Rivalen hatten sich zuvor schon abseits des Rings nichts geschenkt: Es ging um das Herz von Reality-Liebling Joena Steilen!