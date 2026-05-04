04.05.2026 17:44 "Star Wars"-Star in Berlin: Pedro Pascal verrät was "The Mandalorian and Grogu" so besonders macht

Am 20. Mai kehrt "The Mandalorian and Grogu" ins Kino zurück. In Berlin gaben Jon Favreau, Pedro Pascal und Sigourney Weaver Einblicke.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Am 20. Mai kehrt Weltraum-Krieger Din Djarin, gespielt von Pedro Pascal (51), in "The Mandalorian and Grogu" auf die große Leinwand zurück. In Berlin gaben Regisseur Jon Favreau (59) sowie die Darsteller, darunter "Alien"-Heldin Sigourney Weaver (71), am offiziellen "Star Wars"-Feiertag spannende Einblicke in das neue Abenteuer.

Schauspieler Pedro Pascal (51) schlüpft erneut in seine Rolle als "The Mandalorian". © Ian West/PA Wire/dpa Für Pascal haben die "Star Wars"-Filme eine besondere Bedeutung: "Meine gesamte Kindheit wurde von den ersten Filmen geprägt", erinnert sich der Schauspieler. Besonders "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" habe ihn nachhaltig beeindruckt: "Es war eines der großartigsten Filmabenteuer, die ich je im Kino erlebt habe." Im neuen Film kehrt Pascal als Mandalorianer zurück – eine Figur, die auf den ersten Blick kühl und unnahbar wirkt. Doch genau darin liegt für ihn die Faszination: "Da ist diese harte, bewaffnete Figur, deren einzige Funktion Kampf ist", erklärt der 51-jährige. Erst durch Grogu, den kleinen "Baby Yoda" verändert sich die Einstellung des abgehärteten Kriegers Din Djarin. Unterhaltung "Sie sind einfach überall": Reality-Star wird von 200 Babyspinnen heimgesucht "Da gibt es dieses verletzliche Wesen – und plötzlich merkt man, dass unter all der Stärke ein Mensch steckt", sagte der Schauspieler.

Pedro Pascal über die besondere Beziehung zwischen Din Djarin und Baby Yoda