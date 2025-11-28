Die glamourösesten Looks der GQ Men of the Year Awards 2025

Berlin - Am 27. November verwandelten die GQ Men of the Year Awards 2025 das Berliner Metropol in einen der glamourösesten Orte des Jahres. Internationale Stars und deutsche Celebrities setzten dabei vor allem in klassischen Looks in schwarz.

Von links: Palina Rojinski, Sven Marquardt, Mats Hummels Nicola Cavanis und Joe Alwyn setzten auf den klassischen Berliner Style – ganz in Schwarz. © Bildmontage: Fabian Sommer/dpa

Farblich dominierte eine stylishe Mischung aus Schwarz, Grau und verschiedensten Materialien.

Die Elevator Boys setzten auf lässige Woll-Looks, während Sven Marquardt mit einer rot-schwarzen Lack-und-Leder-Kombi den Techno-Vibe voll ausspielte.

Stefanie Giesinger (29) kam in einem dunklen Denim-Zweiteiler, und GQ Artist of the Year Anne Imhof (47) erschien zusammen mit Devon Teuscher (36) in ikonischem Maison Valentino.

Moderatorin Palina Rojinski (40) begeisterte im bodenlangen Gucci-Kleid. Schauspieler Joe Alwyn (34), Ex von Taylor Swift und frisch gekürter Actor of the Year, kam – auch sehr Berlin – im schwarzen Jil-Sander-Ledermantel.

Athlete of the Year Mats Hummels (36) erschien mit seiner neuen Freundin Nicola Cavanis (26). Der Ex-Fußballer zeigte im dunklen Samtblazer von Amiri, wie moderne Herrenmode heute aussehen kann.