Die glamourösesten Looks der GQ Men of the Year Awards 2025
Berlin - Am 27. November verwandelten die GQ Men of the Year Awards 2025 das Berliner Metropol in einen der glamourösesten Orte des Jahres. Internationale Stars und deutsche Celebrities setzten dabei vor allem in klassischen Looks in schwarz.
Farblich dominierte eine stylishe Mischung aus Schwarz, Grau und verschiedensten Materialien.
Die Elevator Boys setzten auf lässige Woll-Looks, während Sven Marquardt mit einer rot-schwarzen Lack-und-Leder-Kombi den Techno-Vibe voll ausspielte.
Stefanie Giesinger (29) kam in einem dunklen Denim-Zweiteiler, und GQ Artist of the Year Anne Imhof (47) erschien zusammen mit Devon Teuscher (36) in ikonischem Maison Valentino.
Moderatorin Palina Rojinski (40) begeisterte im bodenlangen Gucci-Kleid. Schauspieler Joe Alwyn (34), Ex von Taylor Swift und frisch gekürter Actor of the Year, kam – auch sehr Berlin – im schwarzen Jil-Sander-Ledermantel.
Athlete of the Year Mats Hummels (36) erschien mit seiner neuen Freundin Nicola Cavanis (26). Der Ex-Fußballer zeigte im dunklen Samtblazer von Amiri, wie moderne Herrenmode heute aussehen kann.
Die Idee hinter der Auszeichnung ist längst international etabliert. Das GQ-Magazin kürt weltweit seine "Personen des Jahres". Während die Awards früher vor allem Männer ehrten, feiert die Gala heute auch Frauen und Persönlichkeiten, die mit Talent, Haltung und Einfluss weit über ihre Branche hinausstrahlen.
Titelfoto: Bildmontage: Fabian Sommer/dpa