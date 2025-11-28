"Ich dachte, das ist KI!": Reality-Star schockiert von Emma Fernlunds Dreifach-OP
Köln - Reality-Star Sam Dylan (40) nimmt nur selten ein Blatt vor den Mund - so auch beim Thema Schönheitswahn. Sein hartes Urteil zu dem frisch operierten Look von Influencerin Emma Fernlund (24): Dieser grenze an Verunstaltung.
Die Reality-Newcomerin hat sich vor Kurzem gleich drei Eingriffe im Ausland gegönnt, nämlich Kinn, Nase und ein Cat-Eye-Look. Alles in einem Rutsch. Für Sam ein absolutes No-Go.
"Ich kann nicht glauben, was mir auf Instagram angezeigt wurde. Ich hab wirklich gedacht, das ist KI", sagt er schockiert in seiner Story. Seine Follower warnt er ausdrücklich: "Lasst euch von solchen Influencern nicht beeinflussen!"
Für Sam ist das Ganze nicht nur ein Trend, sondern ein gefährlicher Rutsch ins Extreme. Er vergleicht Emmas neue Optik sogar mit der berühmt-berüchtigten "Katzenfrau".
"Mit Mitte 20 fängt man an, und so sieht man dann mit 40 aus. Die ganze Ausstrahlung ist wegoperiert", schreibt er.
Die TV-Bekanntheit macht klar: Schönheit komme von innen und OPs seien kein Spaß, sondern ein massiver Eingriff ins eigene Selbstbild. "Diese ganzen Beauty-OPs… wisst ihr was? Die machen die komplette Ausstrahlung kaputt", regt Sam sich auf.
Sam Dylan warnt vor Beauty-OPs: "Wie eine ganz schlimme Katze"
Interessant: Sam verrät auch, dass er selbst schon mehrfach Beauty-OPs angeboten bekam – natürlich im Austausch gegen Promo auf Instagram. Doch darauf ließ er sich nie ein.
Der 40-Jährige ist der Meinung solche Eingriffe nicht leichtfertig machen zu lassen. In seiner Vergangenheit habe er sich selbst zwar schon die Zähne korrigieren lassen, aber nur, weil diese durchs Knirschen kaputtgegangen sein sollen.
Zudem halte er auch nichts von Kliniken im Ausland, die oft mit günstigeren Angeboten werben als in Deutschland. Seine klare Botschaft: "Ich kann immer nur davor warnen, macht es nicht. Überlegt euch ganz genau."
Seine Devise: Wer mit 20 mit heftigen Beauty-OPs anfängt, steckt später schnell in einer Spirale, die man kaum noch stoppen kann. "Mit 30, 40, 50 – man muss ja immer wieder was draufsetzen. Und irgendwann sieht man einfach nur noch aus wie eine ganz schlimme Katze."
Titelfoto: Bildmontage: Bildmontage: Screenshots Instagram/emmashealth_, ---/RTL/dpa