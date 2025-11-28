"Ich dachte, das ist KI!": Reality-Star schockiert von Emma Fernlunds Dreifach-OP

Köln - Reality-Star Sam Dylan (40) nimmt nur selten ein Blatt vor den Mund - so auch beim Thema Schönheitswahn. Sein hartes Urteil zu dem frisch operierten Look von Influencerin Emma Fernlund (24): Dieser grenze an Verunstaltung.

Influencerin Emma Fernlund (24) hat sich drei Beauty-OPs auf einmal unterzogen und damit im Netz für Aufregung gesorgt. (Archivbild) © Bildmontage: Screenshots Instagram/emmashealth_

Die Reality-Newcomerin hat sich vor Kurzem gleich drei Eingriffe im Ausland gegönnt, nämlich Kinn, Nase und ein Cat-Eye-Look. Alles in einem Rutsch. Für Sam ein absolutes No-Go.

"Ich kann nicht glauben, was mir auf Instagram angezeigt wurde. Ich hab wirklich gedacht, das ist KI", sagt er schockiert in seiner Story. Seine Follower warnt er ausdrücklich: "Lasst euch von solchen Influencern nicht beeinflussen!"

Für Sam ist das Ganze nicht nur ein Trend, sondern ein gefährlicher Rutsch ins Extreme. Er vergleicht Emmas neue Optik sogar mit der berühmt-berüchtigten "Katzenfrau".

"Mit Mitte 20 fängt man an, und so sieht man dann mit 40 aus. Die ganze Ausstrahlung ist wegoperiert", schreibt er.

Die TV-Bekanntheit macht klar: Schönheit komme von innen und OPs seien kein Spaß, sondern ein massiver Eingriff ins eigene Selbstbild. "Diese ganzen Beauty-OPs… wisst ihr was? Die machen die komplette Ausstrahlung kaputt", regt Sam sich auf.