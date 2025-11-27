"Prominent verwandt": RTL enthüllt alle sieben Eltern-Kind-Duos

Südafrika - Endlich ist es raus: RTL hat jetzt offiziell verraten, welche sieben Promi-Eltern-Kind-Teams bei der neuen Show " Prominent verwandt " antreten. Wer sich den Titel und die 100.000 Euro Gewinn sichern will, das erfahrt ihr hier.

Links Nico (27) & Vater Thorsten Legat (57), Rechts Danni Büchner (M./47) mit Familie und Tochter Jada Karabas (21). © Bildmontage: dpa/ RTLZWEI/RTLZWEI/obs, Instagram Screenshot/ nico.legat

Auf Instagram teilte der Kölner Privatsender die Promi-Duos, die sich schon jetzt während der Dreharbeiten gegeneinander beweisen müssen.

Bei dem Spin-Off von "Prominente getrennt" geht es aber nicht nur um Geschicklichkeit und Spielspaß, sondern auch um die emotionale Bindung zwischen Eltern und Kindern. Manche kennen sich super, bei anderen ist noch ordentlich Gesprächsbedarf angesagt.

So treten neben Thorsten (57) und Nico Legat (27), die schon als erstes Duo bestätigt waren, auch Danni Büchner (47) und Tochter Jada Karabas (21) an.

In beiden Fällen ein explosives Gespann, das aber in Sachen Familie auf ganzer Linie zusammenhält.

Einen Neuzugang in Sachen Reality gibt es mit Sommerhaus-Sieger Micha (27) und Vater Micha Klotz. Ob die beiden aber noch mehr außer ihren Namen gemeinsam haben?