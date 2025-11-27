"Prominent verwandt": RTL enthüllt alle sieben Eltern-Kind-Duos
Südafrika - Endlich ist es raus: RTL hat jetzt offiziell verraten, welche sieben Promi-Eltern-Kind-Teams bei der neuen Show "Prominent verwandt" antreten. Wer sich den Titel und die 100.000 Euro Gewinn sichern will, das erfahrt ihr hier.
Auf Instagram teilte der Kölner Privatsender die Promi-Duos, die sich schon jetzt während der Dreharbeiten gegeneinander beweisen müssen.
Bei dem Spin-Off von "Prominente getrennt" geht es aber nicht nur um Geschicklichkeit und Spielspaß, sondern auch um die emotionale Bindung zwischen Eltern und Kindern. Manche kennen sich super, bei anderen ist noch ordentlich Gesprächsbedarf angesagt.
So treten neben Thorsten (57) und Nico Legat (27), die schon als erstes Duo bestätigt waren, auch Danni Büchner (47) und Tochter Jada Karabas (21) an.
In beiden Fällen ein explosives Gespann, das aber in Sachen Familie auf ganzer Linie zusammenhält.
Einen Neuzugang in Sachen Reality gibt es mit Sommerhaus-Sieger Micha (27) und Vater Micha Klotz. Ob die beiden aber noch mehr außer ihren Namen gemeinsam haben?
"Prominent verwandt": Diese Familiengeschichten könnten für Zoff sorgen
Mit dabei sind ebenfalls Yeliz Koc (32) und ihr Vater Savaş (62), deren Verhältnis jahrelang schwierig war - perfekt für emotionale Momente und mögliche Familien-Aufarbeitung vor laufender Kamera.
Außerdem treten Anya Elsner (21) und ihre Mutter Katrin an, ein Duo, das nach öffentlichen Konflikten und gebrochenem Kontakt jede Menge Drama- und Versöhnungspotenzial mitbringt.
Eher unberechenbar wirken Kevin Schäfer (36) und seine Mutter Michaela Schäfer, denn während Kevin Reality-Profi ist, weiß man über seine Mama fast nichts.
Deutlich harmonischer gehen Jana-Maria Herz (32) und ihre Mutter Eva-Maria ins Rennen, die bisher ohne große Streitgeschichten aufgefallen sind und eher als ruhiges, eingespieltes Team gelten.
Die Dreharbeiten in Südafrika laufen bereits. Nächstes Jahr zeigt RTL+, welche Eltern-Kind-Teams sich durchsetzen und "Prominent verwandt" für sich entscheiden.
Titelfoto: Bildmontage: dpa/ RTLZWEI/RTLZWEI/obs, Instagram Screenshot/ nico.legat