Reality-Star lässt Tränen kullern: "Teilweise echt verzweifelt"

Köln/Zürich (Schweiz) – Normalerweise kennt man Elena Miras (33) nur als impulsive, laute Reality-TV-Ikone. Doch jetzt öffnet sie in einer neuen RTL+-Doku die Tür zu ihrem echten Leben.

Elena mit ihrer Tochter Aylen (7). © Bildmontage: Instagram Screenshot/ elena_miras

In "ELENA FUCKING MIRAS – Mutter, Reality-Star, Single?" wird es emotional, ungefiltert und tränenreich. Fans bekommen einen Einblick in ihren Alltag als alleinerziehende Mama.

Und der gestaltet sich oft nicht allzu leicht. "Jede alleinerziehende Mama kennt das, wenn man alleine ist mit dem Kind. Und ich bin teilweise echt verzweifelt, wo ich sage: Ich brauche Hilfe."

Sie bekomme zwar Unterstützung von ihren Eltern, aber die Momente, in denen alles auf ihr laste, seien schon hart.

"Weil ich mir teilweise denke: Elena, du musst auch mal für dich leben. Weil ich das auch noch brauch. Es ist nicht immer so einfach, alleine zu sein."

Auch ihre siebenjährige Tochter Aylen ist in der Doku zu sehen, allerdings zeigt Elena das Gesicht ihres Kindes schon lange nicht mehr.

"Ich hab sie bis zwei, drei gezeigt und dann habe ich einfach bemerkt, dass es im Netz leider zu viel Hass gibt", erklärt die 33-Jährige. "Ich werde sie so lange fern halten, wie ich es schaffe [...] Ich will gar nicht, dass sie in die gleiche Richtung geht wie ich, wenn ich ehrlich bin."