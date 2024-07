Nach Schock-Tod von Falko Ochsenknecht: Pia Tillmann meldet sich unter Tränen zurück

Er kommt nicht mehr zurück ... Zwei Tage nach dem tragischen Tod von TV-Darsteller Falko Ochsenknecht hat sich Pia Tillmann erneut zu den Umständen geäußert.

Von Maurice Hossinger

Köln - Der plötzliche und überraschende Tod von Laiendarsteller Falko Ochsenknecht (†39) hat am vergangenen Mittwoch ein Loch in die TV-Landschaft gerissen. Nun hat Pia Tillmann (38) erneut versucht, das Geschehen irgendwie in Worte zu fassen.

Nach der Meldung vom Tod ihres Ex-Kollegen Falko Ochsenknecht (†39) war Pia Tillmann (38) nah am Wasser gebaut. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pia Tillmann Geleitet von den ersten gefühlten und hochkochenden Emotionen hatte sich die Wahl-Kölnerin und langjährige Weggefährtin des 39-Jährigen schon am Mittwoch in einem emotionalen Statement zu Wort gemeldet. Nun nutzte die zweifache Mama erneut die Gelegenheit, um nach kurzer Abstinenz in den sozialen Netzwerken das Erlebte einzuordnen. Sichtlich ergriffen und nach Worten ringend berichtete der einstige "Berlin Tag und Nacht"-Star von den ersten Stunden des Bangens bis hin zur endgültigen Bestätigung über den Tod von "Ole ohne Kohle". Unterhaltung Pia Tillmann unter Schock! Sie nimmt Abschied von totem Ex-Kollegen Falko Ochsenknecht "Es ist nicht so, dass Falko und ich in den letzten Monaten und Jahren intensiven Kontakt hatten. Trotzdem hat mir diese Info am Mittwoch den Boden unter den Füßen weggezogen", gewährte Pia einen kleinen Einblick ins Seelenleben.

Pia Tillmann meldet sich unter Tränen zu Wort