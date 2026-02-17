Spott wegen fehlender Zähne: Reality-Star von Reaktionen "erschüttert"

Köln – Reality-TV-Star Detlef Steves (57) überrascht seine Fans mit einem ungewohnten Anblick und ist von manchen Reaktionen ziemlich enttäuscht.

Detlef Steves (57) zeigt sich mit Zahnlücke nach dem Zahnarzt-Besuch auf Instagram. © Bildmontage: Instagram/ detlefsteves

Er ist bekannt aus Formaten wie "Ab ins Beet!" oder "Hot oder Schrott" und nimmt selten ein Blatt vor den Mund: Detlef Steves steht seit Jahren für ehrliche Worte, Ruhrpott-Charme und null Filter.

Jetzt sorgt er ausgerechnet mit seinem Lächeln für Gesprächsstoff. Auf Instagram postete der TV-Darsteller ein Selfie direkt aus der Zahnklinik samt Tuch um den Hals und fehlenden Vorderzähnen.

"Mit meinem schönsten Lächeln wünsche ich euch einen ganz tollen Sonntag", schrieb er auf seine gewohnt sarkastische Art und Weise dazu.

Unter dem Beitrag machten einige Witze, andere schickten Herzchen und wieder andere nutzten die Platform, um den 57-Jährigen schlechtzumachen.

Auf Kommentare wie "Wer will denn so was sehen?" reagierte der 57-Jährige zunächst mit Humor: "Ich sage mal so: Mut zur Lücke." Doch später wurde er ernster und gab in einem Video zu, dass ihn die Reaktionen mehr getroffen haben als gedacht.