Diese Ehre bekam noch keine Frau: London widmet Judi Dench ein Theater

London - Für Millionen ist sie James Bonds schlagfertige Vorgesetzte "M", für Großbritannien eine nationale Ikone. Jetzt wird Dame Judi Dench (91) eine Ehre zuteil, die nur den ganz Großen vorbehalten ist.

Dame Judi Dench (91) ist vielen als "M" aus James Bond bekannt. © IMAGO/News Licensing

Das legendäre Shaftesbury Theatre im Londoner West End wird ab Anfang 2027 in Judi Dench Theatre umbenannt. Damit erhält erstmals in der Geschichte des West End ein Theater den Namen einer Schauspielerin.

Das bisherige Shaftesbury Theatre zählt zu den berühmtesten Bühnen Londons. Es wurde 1911 eröffnet, verfügt über mehr als 1400 Plätze und beherbergte in seiner Geschichte Erfolgsproduktionen wie "Hair", "Hairspray" und "Mrs. Doubtfire". Ab Februar 2027 wird es offiziell den Namen Judi Dench Theatre tragen.

Die Oscar-Preisträgerin verbindet eine jahrzehntelange Geschichte mit dem Haus. Als Mitgründerin der "Theatre of Comedy Company" half sie in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren sogar mit, den Spielbetrieb des Theaters zu sichern.

Die Ehrung rührt die 91-Jährige tief. "Das Shaftesbury Theatre hatte schon immer einen besonderen Platz in meinem Herzen", erklärt Dench in der Mitteilung des Hauses. "Dass dieses wunderschöne Theater nach mir benannt wird, ist wirklich überwältigend."

Das Live-Theater sei für sie "eine so wichtige Art, Geschichten zu erzählen und das Publikum zu unterhalten".