Nach Liebes-Aus mit Ryan: Lina Baumann überrascht mit Jobanzeige

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Nach Trennung und Umzug startet Lina Baumann neu durch. Für ihr Leben in Rheinland-Pfalz sucht die Influencerin jetzt Unterstützung.

Von Alina Eultgem

Koblenz - Nach dem Liebes-Aus mit Ryan Wöhrl (24) krempelt Lina Baumann (26), besser bekannt als Linuschka, ihr Leben komplett um. Für ihren Umzug von Bayern nach Rheinland-Pfalz sucht die Influencerin eine neue Personal Assistant.

Nach ihrem Umzug nach Rheinland-Pfalz sucht Influencerin Lina Baumann (26) jetzt eine neue Personal Assistant, die sie im Alltag unterstützt.
Nach ihrem Umzug nach Rheinland-Pfalz sucht Influencerin Lina Baumann (26) jetzt eine neue Personal Assistant, die sie im Alltag unterstützt.  © Bildmontage: Instagram/linuschka (Screenshot)

Über ihre Instagram-Story richtet sich die 26-Jährige direkt an ihre Community und sucht eine Unterstützung im Raum Koblenz, die ihr im Alltag unter die Arme greift.

Der Abschied von ihrer bisherigen Assistentin fällt Lina dabei alles andere als leicht. "Meine PA ist mittlerweile eine sehr gute Freundin von mir geworden", erklärt sie offen.

Für Lina steht deshalb fest: Nicht nur die Qualifikationen müssen stimmen, sondern vor allem die zwischenmenschliche Ebene. Schließlich soll die neue Assistenz sie künftig eng begleiten.

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"Bevor mein Leben hier irgendwann normal weitergeht, brauche ich jemanden, der mich weiterhin unterstützt", macht sie ihren Followern klar.

Dieses gemeinsame Kapitel ist beendet: Lina Baumann und Ryan Wöhrl (24) haben sich nach turbulenten Wochen getrennt.
Dieses gemeinsame Kapitel ist beendet: Lina Baumann und Ryan Wöhrl (24) haben sich nach turbulenten Wochen getrennt.  © Instagram/linuschka (Screenshot)

Neues Kapitel: Lina erfüllt ihren Traum vom "Haus im Grünen"

Hier soll schon bald neues Leben einziehen: Lina Baumann zeigt ihren Followern ihr noch renovierungsbedürftiges Haus.
Hier soll schon bald neues Leben einziehen: Lina Baumann zeigt ihren Followern ihr noch renovierungsbedürftiges Haus.  © Instagram/linuschka (Screenshot)

Der Jobaufruf kommt zu einer Zeit, in der sich bei der 26-Jährigen ohnehin einiges verändert hat. Erst vor Kurzem machte die Trennung von Ryan Wöhrl Schlagzeilen.

Rund um das Beziehungsende sorgten gegenseitige Vorwürfe und Fremdgeh-Spekulationen für reichlich Gesprächsstoff in den sozialen Netzwerken.

Mittlerweile scheint Lina jedoch nach vorne zu blicken. In Rheinland-Pfalz habe sie ihr "neues eigenes Zuhause im Grünen gefunden", wie sie auf Instagram stolz verkündete.

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In dem Video ist ein leeres und renovierungsbedürftiges Haus zu sehen, das die Influencerin in den nächsten Wochen mit ganz viel Liebe füllen will. Ihre Follower sollen sie dabei stets begleiten dürfen.

"Manchmal kommen die schönsten
Veränderungen schneller als gedacht", schreibt sie dazu. Gerade in ihrer aktuell nicht so einfachen Zeit sei das die perfekte Ablenkung und gleichzeitig ein guter Start in einen neuen Lebensabschnitt.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/linuschka (Screenshot)

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