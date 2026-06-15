Nach Liebes-Aus mit Ryan: Lina Baumann überrascht mit Jobanzeige

Koblenz - Nach dem Liebes-Aus mit Ryan Wöhrl (24) krempelt Lina Baumann (26), besser bekannt als Linuschka, ihr Leben komplett um. Für ihren Umzug von Bayern nach Rheinland-Pfalz sucht die Influencerin eine neue Personal Assistant.

Nach ihrem Umzug nach Rheinland-Pfalz sucht Influencerin Lina Baumann (26) jetzt eine neue Personal Assistant, die sie im Alltag unterstützt. © Bildmontage: Instagram/linuschka (Screenshot)

Über ihre Instagram-Story richtet sich die 26-Jährige direkt an ihre Community und sucht eine Unterstützung im Raum Koblenz, die ihr im Alltag unter die Arme greift.

Der Abschied von ihrer bisherigen Assistentin fällt Lina dabei alles andere als leicht. "Meine PA ist mittlerweile eine sehr gute Freundin von mir geworden", erklärt sie offen.

Für Lina steht deshalb fest: Nicht nur die Qualifikationen müssen stimmen, sondern vor allem die zwischenmenschliche Ebene. Schließlich soll die neue Assistenz sie künftig eng begleiten.

"Bevor mein Leben hier irgendwann normal weitergeht, brauche ich jemanden, der mich weiterhin unterstützt", macht sie ihren Followern klar.