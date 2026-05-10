Nach Festival-Absage: Diese zwei Weltstars kommen im Juli nach Hamburg
Hamburg - Nach dem Ausfall im vergangenen Jahr meldet sich das ELBJAZZ 2026 mit großem Staraufgebot zurück. Mit Tom Jones (85, "It's Not Unusual") und Jamie Cullum (46, "These Are The Days") stehen direkt zwei Weltstars im Line-up der 13. Ausgabe des Hamburger Festivals, das im 10. und 11. Juli auf dem Gelände von Schiffswerft "Blohm+Voss" und in der Elbphilharmonie stattfindet.
Am Freitag, 10. Juli 2026, treten neben Jamie Cullum unter anderem Joss Stone, Greentea Peng und Lizz Wright auf.
Für Samstag, 11. Juli, sind neben Tom Jones außerdem Snarky Puppy, GoGo Penguin, Nubya Garcia sowie Chilly Gonzales angekündigt.
Neu ist auch die sogenannte "Hamburg Stage", die gemeinsam mit der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und dem Jazzbüro Hamburg kuratiert wird.
Dort sollen vor allem lokale Nachwuchskünstlerinnen und -künstler auftreten. Mit der zusätzlichen Bühne wächst das Festivalgelände bei Blohm+Voss auf insgesamt vier vollwertige Bühnen an.
Parallel dazu bauen die Veranstalter auch das Premium-Angebot aus: Erstmals werden teil überdachte Tribünenplätze mit Blick auf die Hauptbühne verkauft, außerdem VIP-Tickets mit eigenem Bar- und Cateringbereich.
ELBJAZZ 2026: Deswegen fiel das Festival ein Jahr aus
Das 2010 erstmals gestartete ELBJAZZ kehrt 2026 nach einer einjährigen Pause zurück. Die ursprünglich geplante Ausgabe 2025 war abgesagt worden.
Die Veranstalter erklärten damals, man brauche Zeit, um das Festival "wirtschaftlich zukunftsfähig" aufzustellen und gleichzeitig ein attraktiveres Programm zu entwickeln.
Zuletzt soll es Schwierigkeiten bei der Verpflichtung internationaler Headliner aus dem Jazzbereich gegeben haben. Festivalleiter Alexander Schulz kündigte deshalb eine strategische Neuausrichtung an.
Künftig soll das Festival stärker als Crossover-Event aufgestellt werden und sich neben Jazz auch für Soul, Pop, Funk und experimentelle Musikformate öffnen. Ziel sei es, ein jüngeres und größeres Publikum anzusprechen.
Mehr Informationen und Tickets unter elbjazz.de. Bereits gekaufte Tickets für die abgesagte Ausgabe 2025 behalten für das Festival 2026 ihre Gültigkeit.
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