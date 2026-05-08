Exklusive Einblicke beim Hafengeburtstag: "Hamburg bekommt eine neue Perle"
Hamburg - Bei strahlendem Sonnenschein ist am heutigen Freitag der 837. Hafengeburtstag gestartet. Neben den traditionellen Programmpunkten sorgt in diesem Jahr auch ein besonderer Vorgeschmack auf ein neues Kultur-Highlight für Aufmerksamkeit: Das Musical "Moulin Rouge!" präsentiert sich erstmals beim Hafenfest mit einer immersiven Videoinstallation.
Direkt am Anfang der Bunten Meile unterhalb der U-Bahn-Station "Baumwall" steht ein auffälliger dunkelroter Schiffscontainer, der Besucherinnen und Besucher kostenlos hinter die Kulissen der Produktion führt.
Die Einblicke stammen aus der Kölner Produktion, die seit Ende 2022 im Musical Dome läuft. In Hamburg übernimmt das Musical nach dem gleichnamigen Film von Baz Luhrmann (63) ab November 2026 das Theater am Großmarkt und löst dort nach mehr als vier Jahren "Harry Potter und das verwunschene Kind" ab.
"Moulin Rouge und Hamburg sind ein 'Perfect Match'. Die Produktion trifft das Lebensgefühl und den Zeitgeist der Stadt", sagte Theaterleiter Marcel Neitzel Mitte Februar.
Die Präsentation beim Hafengeburtstag soll dabei bewusst mehr sein als eine klassische Werbeaktion. Viele Menschen könnten sich bislang nur schwer vorstellen, wie das Musical umgesetzt wird, wie TAG24 vor Ort erfuhr.
Mit dem Container-Erlebnis wollen die Verantwortlichen den Hamburgerinnen und Hamburgern bereits jetzt einen ersten, exklusiven Zugang zur Produktion ermöglichen. "Hamburg bekommt eine neue Perle", sind sich die Veranstalter sicher.
Der Container ist am Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 21 Uhr sowie am Sonntag bis 20 Uhr geöffnet. Tickets für die Hamburger Produktion von "Moulin Rouge!" sind bereits im Vorverkauf erhältlich.
Neu auf dem Hafengeburtstag: Sportarea setzt erstmals stärker auf Mitmachsport
Ganz neu dabei ist in diesem Jahr außerdem die Sportarea an der Schaartorschleuse.
Während Hamburg weiter über eine mögliche Olympiabewerbung diskutiert und der olympische Gedanke die Stadt spürbar begleitet, setzt der Hafengeburtstag erstmals auch stärker auf Mitmachsport und Wettkämpfe auf dem Wasser.
Unter dem Titel "HafenSport" verwandelt sich die Fläche zwischen Binnenhafen und Elbe zur Aktionszone. Dort sollen sich Drachenboot-Teams, Stand-up-Paddler und Tretbootfahrer spannende Rennen vor Publikum liefern. Auch Ruderteams gehen an den Start.
Die Sportarea verstehe sich dabei laut Veranstalter nicht nur als Showfläche, sondern als Einladung zum Mitmachen.
Besucher und Besucherinnen können verschiedene Wassersportarten selbst ausprobieren oder beim Kinderlauf am Samstag mitfiebern. Gleichzeitig informiert der Bereich auch über den aktuellen Stand der Hamburger Olympiapläne.
Das komplette Programm des 837. Hafengeburtstags findet Ihr unter hamburg.de.
Titelfoto: Tag24/Madita Eggers