Trauer um Moderator Björn Reichert: Emotionales Abschiedsvideo bewegt Tausende

Dortmund - Die Trauer bei SAT.1 NRW ist riesig: Nachrichtenmann Björn Reichert ist im Alter von nur 50 Jahren an Krebs gestorben. Mit einem emotionalen Video nimmt die Redaktion jetzt Abschied von ihrem langjährigen Kollegen und berührt damit tausende Herzen.

Björn Reichert (†50) arbeitete mehr als 16 Jahre für SAT.1 NRW. Kollegen und Zuschauer nehmen jetzt emotional Abschied von dem Nachrichtenmann. © Instagram/ der.reichert

"Wenn Sie unsere Sendung schon länger schauen, dann werden Sie keinen Redakteursnamen häufiger gehört haben", heißt es gleich zu Beginn des Clips, den der TV-Sender auf TikTok und der eigenen Webseite veröffentlicht hat.

Mehr als 16 Jahre arbeitete Reichert für das regionale Nachrichtenmagazin aus Nordrhein-Westfalen.

Seine Kollegen beschreiben ihn als leidenschaftlichen Journalisten: "Björn war wirklich ein wahnsinnig toller Nachrichtenmann. Er liebte News, auf den Punkt, verständlich und vor allem wahr."

Doch für die Redaktion war er offenbar noch viel mehr als nur ein Kollege. "Ein Freund, einer, der uns immer weitergeholfen hat, auch wenn wir selbst nicht mehr weiter wussten", heißt es weiter.