Trauer um Moderator Björn Reichert: Emotionales Abschiedsvideo bewegt Tausende
Dortmund - Die Trauer bei SAT.1 NRW ist riesig: Nachrichtenmann Björn Reichert ist im Alter von nur 50 Jahren an Krebs gestorben. Mit einem emotionalen Video nimmt die Redaktion jetzt Abschied von ihrem langjährigen Kollegen und berührt damit tausende Herzen.
"Wenn Sie unsere Sendung schon länger schauen, dann werden Sie keinen Redakteursnamen häufiger gehört haben", heißt es gleich zu Beginn des Clips, den der TV-Sender auf TikTok und der eigenen Webseite veröffentlicht hat.
Mehr als 16 Jahre arbeitete Reichert für das regionale Nachrichtenmagazin aus Nordrhein-Westfalen.
Seine Kollegen beschreiben ihn als leidenschaftlichen Journalisten: "Björn war wirklich ein wahnsinnig toller Nachrichtenmann. Er liebte News, auf den Punkt, verständlich und vor allem wahr."
Doch für die Redaktion war er offenbar noch viel mehr als nur ein Kollege. "Ein Freund, einer, der uns immer weitergeholfen hat, auch wenn wir selbst nicht mehr weiter wussten", heißt es weiter.
Björn Reichert: Sein letzter großer Wunsch blieb unerfüllt
Vor gerade einmal einem Monat habe Reichert die gesamte Redaktion noch zu einem gemeinsamen Grillabend eingeladen.
Dort sei auch über einen seiner letzten Wünsche gesprochen worden: "Er wollte unbedingt für Sie noch einmal einen Nachrichtenfilm schneiden. Das hat er leider nicht mehr geschafft."
Mit besonders bewegenden Worten verabschiedet sich das Team von ihrem langjährigen Kollegen: "Sollte er uns jetzt irgendwo hören, dann wissen wir, dass es dort ab jetzt richtig gute Nachrichten gibt. Lieber Björn, wir vermissen dich."
Die Anteilnahme im Netz ist riesig. Das Video hat inzwischen bereits mehr als 60.000 Likes gesammelt.
Viele Nutzer schreiben, sie hätten Björn Reichert zwar nicht persönlich gekannt, seien aber tief berührt von der Art, wie SAT.1 NRW Abschied nimmt. "Selten sowas Wertschätzendes gesehen", heißt es etwa in einem Kommentar.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ der.reichert, Boris Roessler/dpa