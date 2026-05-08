Jubiläum im Shopping-Center: Mirja du Mont feiert im "zweiten Wohnzimmer"
Hamburg - Jubiläum für Hamburgs ältestes Einkaufscenter: Das Elbe Einkaufszentrum (ELBE) im Westen der Stadt feiert seinen 60. Geburtstag. Zum Auftakt der geplanten, sechsmonatigen Feierlichkeiten am Donnerstag ließen es sich auch einige (prominente) Stammkunden nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen. Mit dabei war unter anderem Mirja du Mont (50), die sogar gemeinsam mit Center-Manager Gerhard Löwe die Geburtstagstorte anschnitt.
"Für mich ist das ELBE seit 25 Jahren mein zweites Wohnzimmer", sagt Mirja du Mont im Gespräch mit TAG24.
Die 50-Jährige wohnt nur rund 20 Minuten entfernt und nutzt das Einkaufszentrum längst nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Essen gehen und für kosmetische Behandlungen.
"Gerade, wenn es mich überkommt und ich denke, ich muss meine Nägel, meine Wimpern, meine Augenbrauen machen – ich komme immer hierher". Das Center sei für sie ein Ort, an dem vieles zusammenkomme: "Es gibt nichts, was ich hier nicht gerne mache."
Besonders die Menschen vor Ort haben es ihr angetan: "Es ist hier wirklich eine Familie. Gerade heute, wo viele denken, niemand gehe mehr shoppen, ist hier wirklich immer etwas los", so die 50-Jährige.
Mit einem der Security-Mitarbeiter verbinde sie inzwischen weit mehr als nur ein flüchtiges Hallo. "Haki" begrüße sie seit Jahrzehnten jedes Mal mit einer Umarmung, erzählt die 50-Jährige. Über die Jahre sei daraus eine echte Freundschaft geworden – inklusive gegenseitigem Folgen auf Instagram.
Ihre Bekanntheit störe das Einkaufserlebnis im Elbe Einkaufszentrum keineswegs – auch wenn sich ihr Publikum zuletzt verändert habe. Vor allem seit ihrer Teilnahme an der zweiten Staffel der Reality-Show "Most Wanted – Wer entkommt?" werde sie noch einmal anders wahrgenommen. Früher habe ihre Fangemeinde eher bei Menschen ab Mitte 30 begonnen. "Jetzt war eben ein kleiner Junge da, der dann gesagt hat: 'Ich habe Most Wanted gesehen, wie geil du den Bus geklaut hast'", erzählt du Mont.
Negative Erfahrungen mit Fans habe sie in dem Einkaufszentrum noch nie gemacht. Stattdessen erlebe sie die Menschen dort als höflich und respektvoll. Für gemeinsame Fotos nehme sie sich deshalb gerne Zeit. "Hauptsache die Menschen sind glücklich!"
Gudrun Chors arbeitet seit über 30 Jahren im ELBE: "Das ist meine Bühne, die rocke ich!"
Center-Manager Gerhard Löwe beschreibt das ELBE als "Marktplatz der Begegnungen und Beziehungen", an dem sich Generationen treffen, Nachbarschaft gelebt und gemeinsame Erlebnisse geschaffen werden sollen. Zum 60. Geburtstag soll dieses Gemeinschaftsgefühl noch stärker ausgebaut werden.
Wie sehr diese Idee für manche Menschen längst Realität geworden ist, zeigt die Geschichte von Gudrun Chors.
Die 59-Jährige arbeitet seit 1993 im Elbe Einkaufszentrum – bei unterschiedlichen Arbeitgebern, aber immer am selben Ort. "Das hat sich einfach immer so ergeben", erzählt sie gegenüber TAG24.
Chors wohnt in der Nähe und kennt das Center nicht nur als Arbeitsplatz, sondern schon seit ihrer Kindheit auch als festen Teil ihres Alltags. Schon früher sei sie mit ihren Eltern durch das damalige, noch offenere Einkaufszentrum gelaufen, habe dort Eis gegessen oder Weihnachtsgeschenke gekauft.
Vieles habe sich seitdem verändert. Das Publikum sei jünger geworden, manche alte Stammkundschaft verschwunden. Dennoch fühlt sich Chors dem Center bis heute eng verbunden. "Ich fühle mich hier einfach wohl", sagt sie. Dass sie mehr als 30 Jahre später noch immer dort arbeiten würde, hätte sie damals allerdings nicht gedacht.
Den Wandel des Einzelhandels betrachtet sie pragmatisch. Geschäfte kämen und gingen, manches verschwinde, Neues entstehe. "Handel ist Wandel", weiß Chors. Entscheidend sei für sie vor allem die Leidenschaft für den Beruf geblieben: "Das ist meine Bühne. Die rocke ich." Und das wohl auch noch bis zur Rente, zumindest wenn es nach der 59-Jährigen geht.
In den kommenden sechs Monaten sind zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen im Elbe Einkaufszentrum geplant. Freitags und samstags können Besucherinnen und Besucher außerdem gegen eine Spende den "Herz-Buzzer" drücken und mit etwas Glück Preise gewinnen. Der Erlös geht an die "Hörer helfen Kindern" von Radio Hamburg sowie an die Budnianer Hilfe.
Titelfoto: Tag24/Madita Eggers