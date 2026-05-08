Jubiläum im Shopping-Center: Mirja du Mont feiert im "zweiten Wohnzimmer"

Hamburg - Jubiläum für Hamburgs ältestes Einkaufscenter: Das Elbe Einkaufszentrum (ELBE) im Westen der Stadt feiert seinen 60. Geburtstag. Zum Auftakt der geplanten, sechsmonatigen Feierlichkeiten am Donnerstag ließen es sich auch einige (prominente) Stammkunden nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen. Mit dabei war unter anderem Mirja du Mont (50), die sogar gemeinsam mit Center-Manager Gerhard Löwe die Geburtstagstorte anschnitt.

Beste Laune beim Auftakt des Jubiläumsjahres des Elbe Einkaufszentrums in Hamburg. "Ich habe schon viele Chefs hier erlebt, aber Gerhard Löwe toppt alle", sagte Mirja du Mont (50). Die Chemie stimmte auf jeden Fall. © Tag24/Madita Eggers

"Für mich ist das ELBE seit 25 Jahren mein zweites Wohnzimmer", sagt Mirja du Mont im Gespräch mit TAG24.

Die 50-Jährige wohnt nur rund 20 Minuten entfernt und nutzt das Einkaufszentrum längst nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Essen gehen und für kosmetische Behandlungen.

"Gerade, wenn es mich überkommt und ich denke, ich muss meine Nägel, meine Wimpern, meine Augenbrauen machen – ich komme immer hierher". Das Center sei für sie ein Ort, an dem vieles zusammenkomme: "Es gibt nichts, was ich hier nicht gerne mache."

Besonders die Menschen vor Ort haben es ihr angetan: "Es ist hier wirklich eine Familie. Gerade heute, wo viele denken, niemand gehe mehr shoppen, ist hier wirklich immer etwas los", so die 50-Jährige.

Mit einem der Security-Mitarbeiter verbinde sie inzwischen weit mehr als nur ein flüchtiges Hallo. "Haki" begrüße sie seit Jahrzehnten jedes Mal mit einer Umarmung, erzählt die 50-Jährige. Über die Jahre sei daraus eine echte Freundschaft geworden – inklusive gegenseitigem Folgen auf Instagram.

Ihre Bekanntheit störe das Einkaufserlebnis im Elbe Einkaufszentrum keineswegs – auch wenn sich ihr Publikum zuletzt verändert habe. Vor allem seit ihrer Teilnahme an der zweiten Staffel der Reality-Show "Most Wanted – Wer entkommt?" werde sie noch einmal anders wahrgenommen. Früher habe ihre Fangemeinde eher bei Menschen ab Mitte 30 begonnen. "Jetzt war eben ein kleiner Junge da, der dann gesagt hat: 'Ich habe Most Wanted gesehen, wie geil du den Bus geklaut hast'", erzählt du Mont.

Negative Erfahrungen mit Fans habe sie in dem Einkaufszentrum noch nie gemacht. Stattdessen erlebe sie die Menschen dort als höflich und respektvoll. Für gemeinsame Fotos nehme sie sich deshalb gerne Zeit. "Hauptsache die Menschen sind glücklich!"