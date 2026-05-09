"Wie ein Jungbrunnen!" Tatort-Star als Bösewicht zurück im Dschungel

Hamburg - Premiere im Stage Theater Neue Flora: Schauspieler Richy Müller hat am Freitagabend erneut die Rolle als skrupelloser Wildjäger Clayton in Disneys Musical "Tarzan" übernommen – und dabei das Hamburger Publikum sofort auf seine Seite gezogen. Der 70-Jährige wurde nach seinem Auftritt mit lang anhaltendem Applaus und Standing Ovations gefeiert.

Für zehn Vorstellungen schlüpft Richy Müller (70) wieder in die Rolle des Wildjägers Clayton. Hier mit Philipp Büttner als Tarzan und Abla Alaoui als Jane. © Morris Mac Matzen

Für viele Zuschauer ist Müller vor allem als Stuttgarter Tatort-Kommissar Thorsten Lannert bekannt, doch längst hat der vielfach ausgezeichnete Schauspieler bewiesen, dass er auch auf der Musicalbühne überzeugt.

Bereits im Juni 2025 feierte Müller sein Musicaldebüt in der Rolle des Clayton in Stuttgart – nun folgte in Hamburg die nächste Etappe seiner Dschungelreise.

"Ich bin kein Sänger und darf trotzdem mitspielen – das ist wirklich ein Kindheitstraum, der sich erfüllt hat. Für mich war das wie ein Jungbrunnen, hier mitzumachen, und ich hoffe, ich schöpfe nochmal fünf Jahre hieraus", so Müller.

Er sei aber nicht nur aus Verjüngungsgründen noch einmal in die Rolle des Clayton geschlüpft: "Ich habe Lust, den Charakter weiterzuerforschen und ihm neue Facetten abzugewinnen, die ich vielleicht beim ersten Mal gar nicht so bewusst entdeckt habe", so Müller im Vorfeld seiner Premiere in Hamburg.

"Jede Vorstellung ist eine neue Entdeckungsreise – und genau das fasziniert mich an dieser Rolle. Und nicht zu vergessen, endlich wieder mit diesem wundervollen Ensemble auf der Bühne zu stehen."

An ausgewählten Spieltagen steht er im Mai und Juni im Stage Theater Neue Flora in Hamburg an der Seite von Philipp Büttner als Tarzan und Abla Alaoui als Jane auf der Bühne.