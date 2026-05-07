"Dieser Ort ist Zauberei!": "Magic Days" begeistern in Hamburg, Fortsetzung bereits geplant

Hamburg - Dort, wo einst schon Harry Houdini (†1926) sein Publikum ins Staunen versetzte, wurde am Mittwochabend ein neues Kapitel der Zauberkunst aufgeschlagen: Im traditionsreichen Hansa-Theater feierte Jan Logemann mit seinem eigens ins Leben gerufenen Zauberfestival "Magic Days" Premiere. Der ehemalige Weltmeister der Kartenkunst hatte dabei selbstverständlich sein treuestes Requisit im Gepäck: ein Kartendeck – oder, wie er es nennt, seine 52 Freunde. Doch nicht nur diese Begleiter aus Pappe sorgten für magische Momente.

Seit über einem Jahrzehnt zaubert Jan Logemann professionell: "Es ist mein Beruf, aber auch meine Leidenschaft. Allerdings ist es nicht so romantisch, wie manche denken – ich zaubere nicht ständig im Alltag herum." © We have seen Studio

Gemeinsam mit sechs handverlesenen Künstlerinnen und Künstlern der internationalen Zauberszene bringt Logemann eine facettenreiche Show auf die Bühne, bei der sich Staunen und herzhaftes Lachen mühelos die Zauberstäbe reichen.

Klassische Klischees werden dabei charmant gebrochen: Statt großer Illusionen geht es intimer, verspielter zu – immer wieder werden auch die "Skeptiker" im Publikum direkt angesprochen.

Ein entscheidender Faktor für die besondere Atmosphäre: Logemann kennt alle Mitwirkenden persönlich. "Mein Hauptfokus liegt darauf, dass wir hinter der Bühne gut miteinander funktionieren", so der Wahl-Hamburger im TAG24-Gespräch.

Diese Nähe ist spürbar. Statt einer bloßen Abfolge von Acts entsteht ein Abend, der von echter Wertschätzung getragen wird. "Wenn ich mich wirklich auf die nächste Person freue, überträgt sich das aufs Publikum. Dann merkt man: Das ist etwas Besonderes", so Logemann, der in seiner Funktion als Moderator dem Publikum nicht nur die Tricks, sondern auch die Menschen dahinter vorstellen will.

Am Mittwoch waren mit dabei: Thomas Otto, Siegfried & Joy, Mario Lopez, Malin Nilsson und Carola Kärcher. Für viele war es das erste Mal auf der Hansa-Bühne: "Aber alle kennen die Geschichte dieses Ortes und spüren sie. Dieser Ort ist Zauberei", so Logemann begeistert.