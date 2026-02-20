Cold Case aus Köln bei "Aktenzeichen XY… Ungelöst": Wer tötete die 16-jährige Seckin?

Köln - Seit mehr als drei Jahrzehnten ist der Mord an der 16-jährigen Seckin Caglar aus Köln unaufgeklärt. Am Mittwoch (25. Februar) wird er erstmals bundesweit bei " Aktenzeichen XY… Ungelöst " vorgestellt.

Der Cold Case wird jetzt bei "Aktenzeichen XY… Ungelöst" bundesweit ausgestrahlt. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Was mit Seckin am 16. Oktober 1991 geschah, ist bis heute unklar. Die Schülerin machte sich nach Feierabend von ihrer Ausbildungsstelle in Köln-Poll auf den Heimweg, kam aber nie zu Hause an.

Am nächsten Morgen folgte die grausame Gewissheit: Die Leiche der 16-Jährigen wurde nur wenige Meter von der Haltestelle "Poll-Autobahn" entfernt gefunden.

Bis heute ist unklar, wo und wann Seckin auf ihren Mörder traf. Die Ermittler gehen weiterhin von einer spontanen Tat aus.

Erst im März 2023 startete die Polizei eine groß angelegte DNA-Reihenuntersuchung. 355 Männer wurden gebeten, Speichelproben abzugeben.