Cold Case aus Köln bei "Aktenzeichen XY… Ungelöst": Wer tötete die 16-jährige Seckin?

Seit Jahrzehnten ist der Mord an der 16-jährigen Seckin Caglar aus Köln unaufgeklärt. "Aktenzeichen XY… Ungelöst" stellt den Fall am Mittwoch erstmals vor.

Von Alina Eultgem

Köln - Seit mehr als drei Jahrzehnten ist der Mord an der 16-jährigen Seckin Caglar aus Köln unaufgeklärt. Am Mittwoch (25. Februar) wird er erstmals bundesweit bei "Aktenzeichen XY… Ungelöst" vorgestellt.

Der Cold Case wird jetzt bei "Aktenzeichen XY… Ungelöst" bundesweit ausgestrahlt. (Archivbild)
Der Cold Case wird jetzt bei "Aktenzeichen XY… Ungelöst" bundesweit ausgestrahlt. (Archivbild)  © Peter Kneffel/dpa

Was mit Seckin am 16. Oktober 1991 geschah, ist bis heute unklar. Die Schülerin machte sich nach Feierabend von ihrer Ausbildungsstelle in Köln-Poll auf den Heimweg, kam aber nie zu Hause an.

Am nächsten Morgen folgte die grausame Gewissheit: Die Leiche der 16-Jährigen wurde nur wenige Meter von der Haltestelle "Poll-Autobahn" entfernt gefunden.

Bis heute ist unklar, wo und wann Seckin auf ihren Mörder traf. Die Ermittler gehen weiterhin von einer spontanen Tat aus.

Noch mehr Heidi: Doku mit Kindern Leni und Henry bei Fashion Weeks
Unterhaltung Noch mehr Heidi: Doku mit Kindern Leni und Henry bei Fashion Weeks

Erst im März 2023 startete die Polizei eine groß angelegte DNA-Reihenuntersuchung. 355 Männer wurden gebeten, Speichelproben abzugeben.

Seckin Caglar war erst 16 Jahre alt, als sie 1991 in Köln ermordet wurde.
Seckin Caglar war erst 16 Jahre alt, als sie 1991 in Köln ermordet wurde.  © Polizei Köln

Zusätzlich machten Flyer in der Stadtbahn, auf genau der Strecke, die Seckin damals fuhr, erneut auf den Fall aufmerksam. Doch der Durchbruch blieb bislang aus.

Mehr als 31 Jahre nach der Tat leidet die Familie noch immer unter der Ungewissheit. Jetzt hoffen die Ermittler, dass ein Zuschauer entscheidende Hinweise liefert und ihnen der Durchbruch in diesem Cold Case gelingt.

Titelfoto: Bildmontage: Peter Kneffel/dpa, Polizei Köln

Mehr zum Thema Unterhaltung: