Cold Case aus Köln bei "Aktenzeichen XY… Ungelöst": Wer tötete die 16-jährige Seckin?
Köln - Seit mehr als drei Jahrzehnten ist der Mord an der 16-jährigen Seckin Caglar aus Köln unaufgeklärt. Am Mittwoch (25. Februar) wird er erstmals bundesweit bei "Aktenzeichen XY… Ungelöst" vorgestellt.
Was mit Seckin am 16. Oktober 1991 geschah, ist bis heute unklar. Die Schülerin machte sich nach Feierabend von ihrer Ausbildungsstelle in Köln-Poll auf den Heimweg, kam aber nie zu Hause an.
Am nächsten Morgen folgte die grausame Gewissheit: Die Leiche der 16-Jährigen wurde nur wenige Meter von der Haltestelle "Poll-Autobahn" entfernt gefunden.
Bis heute ist unklar, wo und wann Seckin auf ihren Mörder traf. Die Ermittler gehen weiterhin von einer spontanen Tat aus.
Erst im März 2023 startete die Polizei eine groß angelegte DNA-Reihenuntersuchung. 355 Männer wurden gebeten, Speichelproben abzugeben.
Zusätzlich machten Flyer in der Stadtbahn, auf genau der Strecke, die Seckin damals fuhr, erneut auf den Fall aufmerksam. Doch der Durchbruch blieb bislang aus.
Mehr als 31 Jahre nach der Tat leidet die Familie noch immer unter der Ungewissheit. Jetzt hoffen die Ermittler, dass ein Zuschauer entscheidende Hinweise liefert und ihnen der Durchbruch in diesem Cold Case gelingt.
Titelfoto: Bildmontage: Peter Kneffel/dpa, Polizei Köln