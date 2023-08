Eine ganze Stadt im Harry-Potter-Fieber: Über 4000 Fans brechen Weltrekord

Hamburg – Wer am heutigen Samstag in die U-Bahn stieg, mag sich über die hohe Dichte an Hexen und Zauberer gewundert haben, die statt mit Besen oder Flohpulver mit dem öffentlichen Nahverkehr auf dem Weg zum Hamburger Rathausmarkt waren. Dort erwartete Tausende Harry-Potter-Fans eine mit viel Liebe zum Detail gestaltete Eventfläche, die zum Entdecken und Mitmachen einlud. Magisch gefeiert wurde das 25. Jubiläum von "Harry Potter und der Stein der Weisen" in Deutschland.

Yan mit Plüsch-Eule Hedwig vor dem Cover der Erstausgabe von "Harry Potter und der Stein der Weisen". © Madita Eggers/TAG24

Neben der großen Bühne boten mehrere Stände allerhand Magisches an. Waren die langen Schlangen erst einmal überwunden, konnte Butterbier verköstigt, ein eigener Zauberstab am Lego-Stand gebaut, die eigene Hörspielzeile bei Audible eingesprochen sowie im neuesten Merch am "Thalia"-Stand gestöbert werden.

Und natürlich gab es zahlreiche Möglichkeiten, das zauberhafte Event fotografisch festzuhalten. Besonders beliebt war die riesige Buchausgabe von "Harry Potter und der Stein der Weisen", welche 1998 Deutschland eroberte.

Auch Yan (Gryffindor) stand in der Schlange, um ein Foto mit dem übergroßen Cover zu machen, mit dabei ihre große Plüsch-Eule Hedwig.

Die gebürtige Chinesin hat J.K. Rowlings (58) Werk gleich in drei Sprachen gelesen, wie sie TAG24 verriet: "Als ich in Australien studiert habe, habe ich angefangen, die Bücher auf Englisch zu lesen, dann noch einmal in meine Muttersprache und jetzt auf Deutsch." Die Geschichten rund um Hogwarts geben ihr immer wieder Mut, so die Studentin, die extra aus Ahrensburg angereist war.