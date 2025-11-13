Nach Operation: Emma Fernlund meldet sich aus der Klinik - "Mir ging es nicht gut"

Hamburg - Mit heiserer Stimme und ohne ihr Gesicht zu zeigen, meldet sich Emma Fernlund (24) aus dem Krankenbett. Grund für ihren Klinikaufenthalt: Am Dienstag hatte die 24-Jährige eine Operation.

Emma Fernlund (24) hatte am Dienstag eine Operation und meldet sich nun bei ihren Fans. © Screenshot Instagram/emmashealth_

"Ich habe mich heute noch gar nicht bei euch gemeldet, weil ich den Tag wirklich für mich genutzt habe, um zu recovern", beginnt Emma am Mittwoch in ihrer Instagram-Story zu erzählen.

Lediglich ihre Schulter und ihre Hand sind in dem Video zu sehen, während sie von den Nachwirkungen ihres Eingriffs erzählt.

"Ich hatte da ja gestern eine OP und heute ging es mir nicht so gut. Das ist aber normal. Der Tag nach der OP ist ja meistens das Schlimmste", so die ehemalige "Temptation Island VIP"-Teilnehmerin.

Um welche Operation es sich genau handelte, wird aus ihrer Story nicht ganz klar. Lediglich den Instagram-Account einer Agentur für Medizintourismus, die den Fokus auf plastische Chirurgie in der Türkei legt, hat die Influencerin markiert. Ob sich Emma also einem Schönheitseingriff unterzogen hat?