Getrennt, aber viel Nähe: Pietros Weihnachten mit Laura und den Kindern

Köln - Krank, getrennt und trotzdem zusammen: Pietro Lombardi (33) hat Heiligabend mit Laura Maria Rypa (30) und den gemeinsamen Kindern verbracht. Doch eigentlich sah der Weihnachtsplan anders aus.

Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) haben ihre Beziehung offiziell am 17. August 2025 beendet, pflegen aber weiterhin ein gutes Verhältnis zueinander. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Gliederschmerzen, Schüttelfrost und totale Erschöpfung legten Laura und auch die Kids lahm - also war Improvisieren angesagt. Pietro ließ nicht lange auf sich warten und verbrachte den Abend bei seiner Ex und den Kindern.

Sein ältester Sohn Alessio (10), den er mit Ex-Frau Sarah Engels (33) hat, sollte am 24. eigentlich bei ihm sein. Aus Rücksicht auf mögliche Ansteckung brachte Pietro ihn aber schon vormittags zu seiner Mama, wie er gegenüber BILD erzählt.

Statt Bescherung und Weihnachtsaction gab es Heiligabend dann vor allem eins: Ruhe. "Ich war bei Laura und den Kids, die sind leider alle platt. Aber wir haben 'ne super Zeit gehabt", so Pietro.

Große Programmpunkte waren damit Fehlanzeige: "Viel konnte man nicht machen, die Kids wollten ganz viel mit uns kuscheln."