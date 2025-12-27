Getrennt, aber viel Nähe: Pietros Weihnachten mit Laura und den Kindern
Köln - Krank, getrennt und trotzdem zusammen: Pietro Lombardi (33) hat Heiligabend mit Laura Maria Rypa (30) und den gemeinsamen Kindern verbracht. Doch eigentlich sah der Weihnachtsplan anders aus.
Gliederschmerzen, Schüttelfrost und totale Erschöpfung legten Laura und auch die Kids lahm - also war Improvisieren angesagt. Pietro ließ nicht lange auf sich warten und verbrachte den Abend bei seiner Ex und den Kindern.
Sein ältester Sohn Alessio (10), den er mit Ex-Frau Sarah Engels (33) hat, sollte am 24. eigentlich bei ihm sein. Aus Rücksicht auf mögliche Ansteckung brachte Pietro ihn aber schon vormittags zu seiner Mama, wie er gegenüber BILD erzählt.
Statt Bescherung und Weihnachtsaction gab es Heiligabend dann vor allem eins: Ruhe. "Ich war bei Laura und den Kids, die sind leider alle platt. Aber wir haben 'ne super Zeit gehabt", so Pietro.
Große Programmpunkte waren damit Fehlanzeige: "Viel konnte man nicht machen, die Kids wollten ganz viel mit uns kuscheln."
Auch nach dem Liebes-Aus: Pietro und Laura ein Team für die Kinder
Laura zeigte sich ebenfalls offen und ehrlich. Zu einem gemeinsamen Foto in ihrer Instagram-Story schrieb sie, dass Weihnachten dieses Jahr alles andere als ideal lief, aber man eben das Beste draus machte. Perfekt musste es also nicht sein, Hauptsache zusammen.
Am ersten Feiertag kam dann Unterstützung aus der Familie. Lauras Eltern übernahmen, sodass sie "in guten Händen" war, wie Pietro sagte. Für ihn ging es anschließend mit Alessio weiter nach Karlsruhe zu Oma und Opa. Kein schlechter Tausch, findet der Musiker: "Alessio liebt Oma und Opa."
Schon kurz vor Weihnachten hatte der DSDS-Star auf Instagram gezeigt, wie eng es trotz Trennung zwischen ihm, Laura und den Kindern noch läuft.
Zu einem gemütlichen Wohnzimmer-Schnappschuss schrieb er: "Genießt den Tag mit euren Liebsten, Familie und Freunden. Für unsere Kinder, Zusammenhalt und schöne Momente."
Auch wenn Pietro und Laura seit dem Sommer kein Paar mehr sind, wurde an Weihnachten klar: Für die Kinder ziehen die beiden weiterhin an einem Strang.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa