Er hatte die Wahl zwischen Würmern und der Wahrheit: Hugh Grant enthüllt, welchen Film er bereut

Los Angeles - In der "Late-Late-Show" von Moderator James Cordon (44) wurden Hugh Grant (62) und Chris Pine (42) vor eine schwierige Wahl gestellt: Die Wahrheit sagen oder abscheuliche Dinge verspeisen. Deshalb enthüllte der 62-Jährige nun ein pikantes Detail über seine Karriere.

Hugh Grant (62) bereute, dass er der Talkshow von James Cordon (44) zugesagt hatte. © Daniel Knighton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In der Sendung vom gestrigen Donnerstag waren der "Tatsächlich Liebe"-Schauspieler Hugh Grant und der "Wonder Woman"-Darsteller Chris Pine zu Gast.



Bei dem Spiel "Spill Your Guts or Fill Your Guts" (auf Deutsch: "Enthülle dein Innerstes oder fülle dein Innerstes") stellen sich der Moderator und die Stars gegenseitig unangenehme Fragen. Diese müssen sie entweder wahrheitsgemäß beantworten oder etwas Abstoßendes essen.

Dabei geriet der 62-Jährige ganz schön in die Bredouille. Zuerst wurde ihm ein Bier mit Wiener Würstchen vorgesetzt und die Frage gestellt: "Welchen von Chris Pine's Filmen kannst du nicht leiden?".

Grant entschied sich statt einer Antwort für einen beherzten Schluck von dem Getränk und fand es gar nicht so übel.



Als ihm der 42-Jährige daraufhin die zweite Frage stellte, saß er in seiner Zwickmühle. Entweder enthüllte er, welchen Film aus seiner Karriere er am liebsten von seinem Lebenslauf streichen würde oder der Schauspieler muss Regenwürmer mit Mayonnaise essen.

Der 62-Jährige entschied sich für die weniger gefährliche Option. Den Film, den er bereut gedreht zu haben ist: "Gefährdetet Liebe - Das Geheimnis um Silver Blade".