Er sprach Rambo und Terminator: Deutschlands berühmtester Synchronsprecher ist tot!

"Bitte hört auf, ihn zu imitieren. Also jemanden zu suchen, der ihn imitiert. Oder der vielleicht so klingt wie er. Oder die KI einzusetzen. Habt Respekt vor dem Menschen, vor der Legende und dieser einzigartigen Stimme Thomas Danneberg!"

Danneberg habe so viele Leute synchronisiert und ihnen "so tolles Leben eingehaucht", er sei für ihn "immer eine Legende gewesen", würdigte der 61-Jährige seinen verstorbenen Kollegen und richtete zugleich einen Appell "an die Verantwortlichen von den Verleihern und den Sendern".

Sein Kollege Charles Rettinghaus (61) überbrachte die traurige Nachricht bei Instagram : "Ich muss euch leider mitteilen, dass Thomas Danneberg am 30.9. von uns gegangen ist", erklärte der Schauspieler in einem Video an seine Fans.

Seine letzten Lebensjahre hatte Danneberg aus gesundheitlichen Gründen im Ruhestand verbracht, nachdem er 2018 noch einen letzten Film für Terence Hill ('My Name is Somebody') synchronisiert hatte. Danach war es still um ihn geworden.



Gegenüber der Bild-Zeitung hat inzwischen auch seine Witwe Leni die traurige Nachricht vom Tod ihres Mannes bestätigt: Demnach verstarb der beliebte Synchronsprecher vergangenen Samstag in seinem Haus am Berliner Wannsee an den Folgen eines Schlaganfalls.

Doch eines ist sicher: Thomas Danneberg wird auch nach seinem Tod in unzähligen Filmen weiterleben - dank seiner einzigartigen Stimme!