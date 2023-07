"Folge ihnen und rufe sie ständig an": So terrorisiert Sylvester Stallone Töchter beim Dating

Sylvester Stallone (77) ist nicht immer so entspannt, wenn es um seine Töchter geht. © Brian Douglas/Paramount+/dpa

In der Serie, die auf dem amerikanischen Streaming-Anbieter Paramount+ ausgestrahlt wird, geht es um das Leben der Familie Stone und vor allem um die Rolle des 77-Jährigen als Familienvater.

Und da könnten Zuschauer wirklich überrascht sein, denn der sonst so lockere Schauspieler versteht in Sachen Liebe und Dating, insbesondere wenn es um seine Töchter geht, keinen Spaß.

Gegenüber "Bunte" offenbart Stallone, dass er seine Töchter oft mitten in Treffen mit Männern anruft und fragt, warum sie denn nicht zuhause seien: "Ich folge ihnen immer noch und rufe sie ständig an. Es sind meine Mädchen und dafür gibt es natürlich keinen Mann, der gut genug ist."

Schon in einem Podcast verrieten die Stallone-Töchter, dass ihr Papa sich oft in Dating- und Beziehungssachen einmischt. So würde er auch mal eine "Schlussmach"-Nachricht an die Verflossenen der jungen Frauen schreiben.