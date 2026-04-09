"Ich bin angeekelt": Loucia kann nicht fassen, was ihr Partner da treibt

Kreta (Griechenland) - In der dritten Folge von " Temptation Island " wird es für die Kandidaten ernst: Das erste Lagerfeuer steht an und damit die ersten harten Bilder aus der jeweiligen Villa.

Loucia (23) treffen die ersten Bilder aus der anderen Villa hart. © Screenshot RTL+

Besonders Loucia (23) muss stark sein. Sie ist die Erste, die sich die Aufnahmen von Partner Dominik (26) anschaut. Anfangs wirkt sie noch relativ gefasst, auch wenn er in den Clips viel über Ex-Freundinnen spricht. Für sie offenbar nichts Neues: Damit habe sie sich schon arrangiert.

Doch dann legt Moderatorin Janine Ullmann (44) nach und kündigt weitere Szenen an: "Es gibt eine Verführerin zu der Dominic eine besondere Anziehung verspürt". Gemeint ist Annika (29), zu der Dominik offenbar eine besondere Verbindung aufgebaut hat.

Die Bilder sprechen für sich: In der Villa tanzen die beiden sehr vertraut miteinander, kommen sich körperlich deutlich näher und wirken dabei innig umschlungen. Für Loucia ein Schlag ins Gesicht.

Die 23-Jährige bricht emotional ein und findet klare Worte: "Ich bin angeekelt". "Mit ihrem Arsch an seinem Schwanz zu tanzen das war ne klare Grenze, die ich ihm gesetzt habe."

Auf Nachfrage von Janine, ob sie Angst habe, dass sich so etwas wiederholen könnte, bleibt Loucia eindeutig: "Nach diesen Bildern ja [...] das werden harte nächste Tage."