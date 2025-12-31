Esst Ihr alle Raclette falsch? Bleibtreu erklärt, wie es angeblich richtig geht
Hamburg - Alle Jahre wieder: Jeder hat seine Traditionen zu Silvester. Für Moritz Bleibtreu (54) gehören auf jeden Fall Raclette oder Fondue zum letzten Abend des Jahres dazu.
Der Schauspieler fragte bei der "NDR Talk Show" in diesem Zusammenhang in die Runde: "Wusstet ihr, dass die Leute fast alle Raclette falsch essen?"
Anschließend erklärte er den falschen Ablauf: Man nehme immer eine Pfanne, tue dann alles in diese und packe zum Schluss auch den Käse obendrauf.
Das sei laut dem Schauspieler allerdings falsch!
"Man nimmt eigentlich das, wo du den Käse darüber haben willst, einzeln, brät das entweder an und nimmt in diesen Schälchen nur den Käse", so der 54-Jährige. Zum Schluss würde man den Käse dann einfach über die einzelnen Zutaten gießen.
Auf diese Lektion hin antwortete Schauspielkollegin Annette Frier (51) erstaunt: "Alles falsch gemacht, jahrzehntelang!"
Der Schauspieler gab schlussendlich allerdings auch zu: "Aber es schmeckt ja auch so."
Nur Käse in den Pfännchen? Das spaltet die Gemüter
In den sozialen Medien spaltete diese Aussage die Gemüter. "Ich mache es richtig, ohne es zu wissen", schrieb eine Instagram-Nutzerin, ein anderer: "Ist doch egal: Soll schmecken, Spaß machen. Schmeißt in die Pfanne, was auch immer ihr wollt."
Ebenso erklärt die Website Raclette.de den Vorgang so, dass man nur den Käse in den Raclette-Pfännchen schmelzen lässt und Fleisch, Fisch oder Gemüse oben auf der Grillplatte anbrät.
Allerdings gibt es auch viele Rezepte, in denen die verschiedenste Zutaten in den Pfannen zubereitet werden: Von Kartoffeln bis Pizzateig oder sogar süßen Nachtisch-Ideen wie Pfannkuchen-Pfännchen ist alles dabei. Die Vielfalt kennt keine Grenzen.
Fazit: Es ist ein Thema, das anscheinend die Gemüter spaltet und am Silvestertisch für Diskussionsstoff sorgen kann.
Titelfoto: Montage: NDR/Uwe Ernst, 123RF/donogl