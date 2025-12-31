Esst Ihr alle Raclette falsch? Bleibtreu erklärt, wie es angeblich richtig geht

Hamburg - Alle Jahre wieder: Jeder hat seine Traditionen zu Silvester. Für Moritz Bleibtreu (54) gehören auf jeden Fall Raclette oder Fondue zum letzten Abend des Jahres dazu.

Moritz Bleibtreu (51) ist leidenschaftlicher Hobby-Koch. © NDR/Uwe Ernst

Der Schauspieler fragte bei der "NDR Talk Show" in diesem Zusammenhang in die Runde: "Wusstet ihr, dass die Leute fast alle Raclette falsch essen?"

Anschließend erklärte er den falschen Ablauf: Man nehme immer eine Pfanne, tue dann alles in diese und packe zum Schluss auch den Käse obendrauf.

Das sei laut dem Schauspieler allerdings falsch!

"Man nimmt eigentlich das, wo du den Käse darüber haben willst, einzeln, brät das entweder an und nimmt in diesen Schälchen nur den Käse", so der 54-Jährige. Zum Schluss würde man den Käse dann einfach über die einzelnen Zutaten gießen.

Auf diese Lektion hin antwortete Schauspielkollegin Annette Frier (51) erstaunt: "Alles falsch gemacht, jahrzehntelang!"

Der Schauspieler gab schlussendlich allerdings auch zu: "Aber es schmeckt ja auch so."