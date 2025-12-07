Moritz Bleibtreu genießt die Paparolle im hohen Alter: "Es ist wunderschön"
Hamburg - Jetzt ist er schlauer! Schauspieler Moritz Bleibtreu (54) ist Anfang des Jahres im hohen Alter zum zweiten Mal Vater geworden. Mit dem Wissen von heute hätte er lieber eher damit angefangen.
Der 54-Jährige war zu Gast in der "NDR Talk Show" und sprach dort lange Zeit mit Moderatorin Barbara Schöneberger (51) über seine Kochleidenschaft und seine Karriere. Bevor das Gespräch aber zu Ende war, lenkte die Blondine schnell auf das Thema "Nachwuchs".
Bleibtreu und seine Ehefrau Saskia de Tschaschell (34) wurden im Januar Eltern eines Sohnes, zuvor hatten sie im Jahr 2022 heimlich geheiratet.
"Es ist alles super, es ist wunderschön", berichtete der Schauspieler über das Papa-Sein. "Ich erlebe es nochmal ganz anders und ich freue mich tierisch." Bleibtreu hat mit seiner Ex-Partnerin Annika bereits den 17 Jahre alten Sohn David.
Der gebürtige Münchner, der in seiner Karriere schon unzählige Filme gedreht hat, lässt es durch das erneute Vaterwerden auch etwas ruhiger angehen. Schöneberger konfrontierte ihn mit seinem Zitat "Mit dem Alter kommt das Nachlassen der Ambitionen".
"NDR Talk Show": Moritz Bleibtreu mit Rolle in "Dinner for One"
"Mir machen andere Dinge mittlerweile mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr Spaß", gestand er. Früher habe ihn der Beruf getrieben. "Es gab immer noch was, was ich wollte", erklärte Bleibtreu. Doch das habe jetzt aufgehört.
Gleiches gilt wohl auch für das Thema Nachwuchs. "Ich habe nochmal gelernt, ich hätte viel früher anfangen sollen. Ich hätte mit 18 anfangen sollen", so Bleibtreu. "Das ist einfach so, man hat meiner Generation so viel Angst gemacht vor Kindern, und das meine ich ganz ernst."
Ganz so ernst ist auch seine neueste Rolle im Klassiker "Dinner for One" nicht, wo er in einer Serie Mr. Pommeroy spielt. "Die Geschichte erzählt von den Personen, die nicht am Tisch gesessen haben", klärte er auf.
Zu sehen ist das Ganze auf Prime Video.