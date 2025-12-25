519
Eure Film-Highlights für den 1. und 2. Weihnachtsfeiertag
Deutschland - Wer sich am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag entspannt auf die Couch pflanzen möchte, darf sich über tolle Filme freuen!
1. Weihnachtsfeiertag
Ab Mittag
- "Sissi", 10.55 Uhr, RTL: Der junge Freigeist Elisabeth "Sissi" wird unerwartet die neue Kaiserin von Österreich und muss sich nun zwischen Liebe, Pflichten und Hof-Ritualen neu einordnen.
- "Sissi - die junge Kaiserin", 12.15 Uhr, RTL: Sissi gibt nach der Hochzeit mit dem Kaiser ihr Bestes, um sich dem neuen Hofleben anzupassen und die Liebe zu ihrem Gatten aufrechtzuerhalten.
- "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin", 14.55 Uhr, RTL: Sissi kämpft nach einigen Jahren Ehe mit Kaiser Franz mit politischen Intrigen, familiären Pflichten und persönlichen Herausforderungen - ihre Freiheit möchte sie dabei nicht verlieren.
- "Ich hab den Weihnachtsmann geküsst", 14 Uhr, ZDF: Die Geschichte einer jungen Frau, die sich in den Weihnachtsmann verliebt, ist voller Chaos, Missverständnisse und vieler humorvoller Momente.
- "Santa Clause 3: Eine frostige Bescherung", 16 Uhr, SAT.1: Der Weihnachtsmann kämpft gegen Jack Frost, der versucht, Weihnachten zu stehlen - parallel muss er seine Familie managen und den Frieden des Weihnachtsfestes bewahren.
- "Red One: Alarmstufe Weihnachten", 17.50 Uhr, ProSieben: Der Weihnachtsmann wurde entführt und muss nun von dem Sicherheitschef des Nordpols gerettet werden - um pünktlich am Festtag bereit zu sein.
- "Kevin - Allein zu Haus", 17.50 Uhr, SAT.1: Kevin wird von seiner Familie versehentlich zu Hause zurückgelassen – und muss nun sein Haus gegen zwei tollpatschige Einbrecher verteidigen.
- "Kevin - Allein in New York", 20.15 Uhr, SAT.1: Kevins Familie ist auf dem Weg in den Urlaub und hat den Jungen am Flughafen vergessen. Als er nun allein in New York landet, muss er sich wieder den zwei Verbrechern stellen.
Filme am 2. Weihnachtsfeiertag
Ab Mittag
- "Ice Age", 10.15 Uhr, SAT.1: In dem beliebten Animationsfilm macht es sich eine außergewöhnliche Tiergruppe zur Aufgabe, ein verlorenes Baby zurück zu dessen Familie zu bringen.
- "Everest - Ein Yeti will hoch hinaus", 10.45 Uhr, RTL: Der Animationsfilm handelt von einem Yeti, der seinen Traum, den Mount Everest zu erklimmen, wahr werden lässt - dabei lernt er die Bedeutung von Freundschaften, Mut und Selbstvertrauen.
- "Ich hab den Weihnachtsmann geküsst", 13.40 Uhr, ZDF: Die Geschichte einer jungen Frau, die sich in den Weihnachtsmann verliebt, ist voller Chaos, Missverständnisse und vieler humorvoller Momente.
- "Der Grinch", 15.55 Uhr, RTL: Eine grüne Kreatur möchte Weihnachten stehlen, doch der einstige Bösewicht lernt durch die Liebe und Freundschaft der Menschen, was das Fest tatsächlich bedeutet.
- "Kevin - Allein in New York", 17.30 Uhr, SAT.1: Kevins Familie ist auf dem Weg in den Urlaub und hat den Jungen am Flughafen vergessen - als er nun allein in New York landet, muss er sich wieder den zwei Verbrechern stellen.
- "Red One: Alarmstufe Weihnachten", 22 Uhr, ProSieben: Der Weihnachtsmann wurde entführt und muss nun vom Sicherheitschef des Nordpols gerettet werden.
Der Weihnachtsfilmklassiker "Die drei Haselnüsse für Aschenbrödel" läuft bis Ende des Jahres noch ein paar Mal - TAG24 wünscht viel Spaß beim Schauen.
Titelfoto: Bildmontage: Universal Pictures France; -/RTL+/dpa; © 1992 Twentieth Century Fox Film Corporation