Filmfest: Star-Gast liegt krank im Bett, Preisverleihung findet trotzdem statt

Anstatt Andrea Arnold (63) nahm Emily Meinke, Co-Geschäftsführerin vom Filmverleih "MFA+", den Douglas-Sirk-Preis entgegen. Anschließend wurde auf dem roten Teppich noch ein bisschen mit Laudatorin Chiara Fleischhacker (31, r.) und Filmfestleiterin Malika Rabahallah (54) gefeiert. © Tag24/Madita Eggers

Das lag maßgeblich an den Beiträgen von Laudatorin Chiara Fleischhacker (31) und Filmfestleiterin Malika Rabahallah (54), die beide zu Arnold sprachen, als säße sie doch wie geplant im fast ausverkauften Kinosaal.

"Wir zeichnen die Zeremonie auf, damit sie sich das später angucken kann", erklärte Rabahallah im Vorfeld.

Geehrt wurde die Oscar-Preisträgerin (Bester Kurzfilm 2005) für ihre "herausragende Karriere" und ihren "außergewöhnlichen Beitrag zur Filmkultur", so die Filmfestleiterin.

Und weiter: "Mit ihren Filmen verleiht sie ungehörten Stimmen Gehör und teilt unsere Vision einer inklusiven Gesellschaft."

Für Chiara Fleischhacker ist die Britin sogar die "Königin der Filme", die jeder einzelnen Figur die "pure Wertschätzung des Menschseins" entgegenbringe.

So auch in ihrem neuen Spielfilm "Bird": Die zwölfjährige Bailey (Nykiya Adams) lebt mit ihrem Vater Bug (Barry Keoghan) in einem besetzten Haus im Norden von Kent. Doch anstatt sich um seine Kinder zu kümmern, arbeitet Bug lieber an einer neuen Geschäftsidee, mithilfe einer Superdroge reich zu werden.

Aus der Verwahrlosung flüchtend, trifft Bailey auf den sonderbaren "Bird" und findet wieder Hoffnung in ihrer Freundschaft. Ein Drama welches autobiografische Züge vermuten lässt, da die Regisseurin selbst in schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsen ist.