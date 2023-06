Finch mit wirrem Statement zur DFB-Krise: Schuld sind Politik und LGBTQ!

Berlin - Finch (33) gibt wieder den Wutbürger: In einem neuen Statement hat sich der Rapper nun zur aktuellen Misere der deutschen Nationalelf geäußert und einige - etwas eigenwillige - Thesen formuliert.

So vage die Ausführungen bleiben, so klar ist die Haltung des Brandenburgers : "Lasst den Fußball bitte Fußball sein. Lass die Politik Politik sein. Wir wollen als Fans wieder Fußball sehen und nicht dauerhaft mit irgendwelchen Sachen bombardiert werden. Bitte."

Was genau Toleranz gegenüber der LGBTQ-Community oder Solidarität mit den Menschen in der Ukraine mit der fußballerischen Leistung der Spieler auf dem Platz zu tun hat, verrät Finch den Fans nicht. Dafür unterstreichen dramatische Streicher die Dringlichkeit seiner Botschaft.

Der Rapper ist sich sicher: "Die Jungs haben keinen freien Kopf mehr." Schließlich gehe es nur noch darum, "der ganzen Welt zu zeigen, wie toll wir doch sind, was für ein offenes Ohr wir für alle haben und wie fortschrittlich wir sind. Es geht nicht mehr um den Fußball." Das ganze Projekt werde "vor die Wand" gefahren.

Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist aktuell der Wurm drin. Die 0:2-Pleite im Testspiel gegen Kolumbien auf Schalke war nur der Höhepunkt der aktuellen Negativ-Serie des DFB-Teams. Immer lauter wird daher in diesen Tagen auch die Kritik an Trainer Hansi Flick (58).

Finch ist laut eigener Aussage glühender Anhänger des 1. FC Union Berlin. © Alexander Prautzsch/dpa

Ob die DFB-Verantwortlichen sich die Forderungen des Rappers zu Herzen nehmen, bleibt abzuwarten. Bei den Nutzern in den sozialen Medien sorgte das Statement für gemischte Reaktionen.

"Wenigstens einer spricht mal das aus, was die Realität ist!", finden die einen. Andere sind da weniger überzeugt: "Was zur Hölle soll die Politik mit dem sportlichen Versagen der DFB-Elf zu tun haben?"

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Finch zum Sprachrohr des gefühlten Volkszorns aufschwingt. So zog der Rotschopf in der Vergangenheit bereits mehrfach über die Grünen vom Leder, die für ihn einfach "ein Horror, ein Graus" sind.

Was Finch gerne mit Klima-Aktivisten machen würde, deutet ein Clip an, den er vor wenigen Tagen ebenfalls auf Instagram hochgeladen hat. In der Szene aus einem Erwachsenenfilm des Ruhrpott-Porno-Veterans Egon Kowalski (61) klebt sich eine vermeintliche Demonstrantin auf der Straße fest - um dann natürlich von dem erbosten Autofahrer "bestraft" zu werden.

Finch kommentiert das so: "Die einzige Lösung gegen Klimakleber! Egon die Legende."