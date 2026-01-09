Nach Schaf-Invasion bei Penny: Was hat dieser Influencer damit zu tun?
Mönchengladbach/Burgsinn - Schafe spazieren durch einen Penny-Markt und ganz Deutschland schaut hin. Jetzt springt auch Influencer Jannik Kontalis (29) auf den Hype auf und macht gemeinsame Sache mit dem Discounter.
Was vor Kurzem in der kleinen Gemeinde Burgsinn passierte, klang wie ein Scherz, war aber absolut real: Rund 50 Schafe marschierten plötzlich schnurstracks durch den Eingang einer Penny-Filiale und erkundeten für etwa 20 Minuten den Kassen- und Regalbereich.
Die Kundinnen und Kunden nahmen das Ganze laut Unternehmen gelassen, viele offenbar mit einem breiten Grinsen im Gesicht.
Penny reagierte ebenfalls entspannt. Die mediale Aufmerksamkeit rund um die tierische Aktion entpuppte sich sogar schnell als echter Glücksfall für die Supermarkt-Kette.
Teil davon wollte offensichtlich auch Reality-Star Kontalis sein. Zusammen mit dem Discounter veröffentlichte er am Donnerstag auf Instagram ein Werbe-Video.
"Ich war einfach wirklich live vor Ort in Burgsinn und hab mir das ganze Spektakel da mal angeguckt", erzählt er. Für ihn sei die Aktion einfach "zu witzig".
Video sorgt für Spekulationen: Wer steckt wirklich dahinter?
In dem Video betritt Jannik einen Tag nach dem Vorfall die Penny-Filiale, spricht mit Kundinnen, Mitarbeitern und später auch mit dem Schäfer.
Dabei stellt er ironische Fragen wie: "Können Sie sich denn vorstellen, warum die Schafe erstmal zu Penny wollten?"
Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten: In den Kommentaren feiern fast alle das Video, lachen über die Aktion und loben den Humor.
Wer allerdings von wem durch das Video profitieren wollte, lassen beide Seiten offen. Fest steht jedoch: Für Penny und den Influencer ist die Nummer ein voller Marketing-Erfolg.
So sehr sogar, dass sich laut Jannik bereits ein Radiosender bei ihm gemeldet hat, um herauszufinden, ob er hinter der Schaf-Aktion steckte.
Seine Antwort darauf fällt gewohnt oberflächlich aus: "Ob ich es war? Wer weiß, keine Ahnung."
Titelfoto: Bildmontage: -/REWE Group/dpa -, Instagram/ jannikkontalis