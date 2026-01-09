Nach Schaf-Invasion bei Penny: Was hat dieser Influencer damit zu tun?

Mönchengladbach/Burgsinn - Schafe spazieren durch einen Penny-Markt und ganz Deutschland schaut hin. Jetzt springt auch Influencer Jannik Kontalis (29) auf den Hype auf und macht gemeinsame Sache mit dem Discounter.

Die unerwartete Schaf-Invasion in der Penny-Filiale sorgte mit ihren skurrilen Bildern bundesweit für Aufmerksamkeit. © -/REWE Group/dpa -

Was vor Kurzem in der kleinen Gemeinde Burgsinn passierte, klang wie ein Scherz, war aber absolut real: Rund 50 Schafe marschierten plötzlich schnurstracks durch den Eingang einer Penny-Filiale und erkundeten für etwa 20 Minuten den Kassen- und Regalbereich.

Die Kundinnen und Kunden nahmen das Ganze laut Unternehmen gelassen, viele offenbar mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Penny reagierte ebenfalls entspannt. Die mediale Aufmerksamkeit rund um die tierische Aktion entpuppte sich sogar schnell als echter Glücksfall für die Supermarkt-Kette.

Teil davon wollte offensichtlich auch Reality-Star Kontalis sein. Zusammen mit dem Discounter veröffentlichte er am Donnerstag auf Instagram ein Werbe-Video.

"Ich war einfach wirklich live vor Ort in Burgsinn und hab mir das ganze Spektakel da mal angeguckt", erzählt er. Für ihn sei die Aktion einfach "zu witzig".