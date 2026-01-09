"No-Go!" Erster Dschungel-Krach macht sich noch vor Einzug breit

München/Australien - Schon bevor im australischen Busch das erste Lagerfeuer brennt, kracht es zwischen zwei Dschungelcampern ordentlich: Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) schießt scharf gegen Mit-Camper Gil Ofarim (43).

Zwischen Gil Ofarim (3. v. l.) und Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (3. v. r.) könnte sich bereits der erste größere Dschungel-Konflikt anbahnen. © RTL / Hintergrund KI-generiert

Die "Marienhof"-Darstellerin macht aus ihrer Meinung kein Hehl. Über Ofarims Lügengeständnis im Antisemitismus-Skandal sagt sie gegenüber BILD deutlich, sie finde es "ganz übel".

Damals hatte Ofarim öffentlich behauptet, ein Mitarbeiter eines Leipziger Hotels habe ihn antisemitisch diskriminiert und ihn wegen einer Kette mit Davidstern nicht bedienen wollen.

Später stellte sich vor Gericht heraus, dass diese Vorwürfe frei erfunden waren. Der beschuldigte Hotelmitarbeiter geriet dennoch unter massiven Druck und wurde zeitweise beurlaubt.

Für Belstler-Boettcher ist klar: "Das ist ein No-Go." Besonders schwer wiegt für sie, dass der Angestellte damals berufliche Konsequenzen tragen musste.

Auch Fans der Show rufen weiterhin zum Boykott des Sängers auf, während dieser versucht, die Wogen zu glätten. In einem RTL-Einspieler erklärt er, die Zeit abseits der Öffentlichkeit habe ihn verändert. Spätestens am Lagerfeuer dürfte es darüber hitzige Diskussionen geben.