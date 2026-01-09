"No-Go!" Erster Dschungel-Krach macht sich noch vor Einzug breit
München/Australien - Schon bevor im australischen Busch das erste Lagerfeuer brennt, kracht es zwischen zwei Dschungelcampern ordentlich: Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) schießt scharf gegen Mit-Camper Gil Ofarim (43).
Die "Marienhof"-Darstellerin macht aus ihrer Meinung kein Hehl. Über Ofarims Lügengeständnis im Antisemitismus-Skandal sagt sie gegenüber BILD deutlich, sie finde es "ganz übel".
Damals hatte Ofarim öffentlich behauptet, ein Mitarbeiter eines Leipziger Hotels habe ihn antisemitisch diskriminiert und ihn wegen einer Kette mit Davidstern nicht bedienen wollen.
Später stellte sich vor Gericht heraus, dass diese Vorwürfe frei erfunden waren. Der beschuldigte Hotelmitarbeiter geriet dennoch unter massiven Druck und wurde zeitweise beurlaubt.
Für Belstler-Boettcher ist klar: "Das ist ein No-Go." Besonders schwer wiegt für sie, dass der Angestellte damals berufliche Konsequenzen tragen musste.
Auch Fans der Show rufen weiterhin zum Boykott des Sängers auf, während dieser versucht, die Wogen zu glätten. In einem RTL-Einspieler erklärt er, die Zeit abseits der Öffentlichkeit habe ihn verändert. Spätestens am Lagerfeuer dürfte es darüber hitzige Diskussionen geben.
Nicole Belstler-Boettcher reist angeschlagen in den Busch
Als wäre der Stress nicht schon groß genug, erwischte es Nicole Belstler-Boettcher kurz vor dem Abflug auch noch körperlich.
In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich gut gelaunt, allerdings mit Sonnenbrille. Der Grund: ein ordentlich geschwollenes, blaues Auge.
Das habe sie sich bei einem Spaziergang zugezogen, bei dem sie im Dunkeln über ihren Hund stolperte und zu allem Übel mit dem Kopf gegen eine Wand krachte.
"Ich verletze mich schon, bevor ich in den Dschungel komme!", nahm sie es mit Humor.
Ob das Auge bis zum Camp-Start wieder verheilt ist und ob Nicole und Gil im Busch weiter aneinandergeraten, zeigt sich ab dem 23. Januar bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" auf RTL und RTL+.
