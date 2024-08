Führen Wut und Unverständnis zu "Rechtsruck" in Deutschland? "Können nicht alles Nazis sein"

Leipzig - Im September stehen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg Landtagswahlen an. Die Stimmung im Osten ist derweil angespannt. Menschen sind wütend, fühlen sich unverstanden und hilflos. Der MDR macht sich in seiner Doku "Wut. Eine Reise durch den zornigen Osten" auf die Spuren dieses Gefühls.