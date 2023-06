Ganz dünnes Eis: Fritz Meinecke mit Hundeschlitten auf der Suche nach einem "Lost Place"

Grönland - Nach einer gefährlichen Spurensuche durch Karongwe (Südafrika) geht es für Fritz Meinecke (34) und seine Begleiter, Kameramann André Rygiert und Buddy Fabio Schäfer (37) in der neuen Folge " Facing The Unknown " nun auf die eisige Reise durch Grönland.

Hierfür geht es für den YouTuber und seine Buddys erstmal von Berlin nach Reykjavík, der Hauptstadt Islands und dann mit dem Flieger weiter nach Kulusuk in Grönland.

Seit 1947 verrosten an der Ostküste Grönlands nun die Militärausrüstungen. Bald soll der Lost Place jedoch durch die Behörden geräumt werden. Bevor das passiert, möchte Lost-Place-Fan Fritz Meinecke jedoch noch einmal selbst einen Blick auf den historischen Ort werfen.

Bei der sechsten Challenge geht es für den gebürtigen Magdeburger und sein Team auf die Suche nach einem ehemaligen US-Flughafen: Das Bluie East Two.

Vor der großen Reise zur Bluie East Two geht es für die Gruppe zunächst auf einen Probetrip außerhalb der Ortschaft. Diese soll das Trio jedoch bereits auf eine erste Probe stellen.

Neben dem Eis stellen vor allem die etwa 3000 Eisbären dar, welche sich an der Ostküste Grönlands befinden. "Wenn einer wegläuft, dann ist er tot", belehrt Peroni die Männer. Zum Schutz bekommen die Freunde für ihre Reise daher Pumpguns für den absoluten Notfall mit.

Er durchquerte 1983 gemeinsam mit seinen Freunden die breiteste Stelle der Insel in 88 Tagen. Peroni ist von Fritz Meineckes Vorhaben sehr angetan: "Ich bin stolz, dass sie das weitergeben."

Wie sich Fritz Meinecke und seine Survival-Buddys bei ihrer Probe in der Wildnis Grönlands schlagen, seht Ihr in der neuen Folge von "Facing The Unknown" auf discovery+ und ab August auf DMAX im Free-TV.